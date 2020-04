Definitief: ADO en RKC blijven in de eredivisie

De directie van de KNVB, met Eric Gudde en Jean Paul Decossaux, heeft na een stemming onder de clubs besloten geen promotie-degradatieregeling te hanteren voor het seizoen 2019/2020. Dat kon door de coronacrisis niet worden uitgespeeld. In een videocall met alle profclubs en vertegenwoordigers van trainers en spelers werd vandaag besproken hoe het verder moest met de eredivisie.



ADO en RKC stonden tamelijk kansloos op de zeventiende en achttiende plaats in de eredivisie. De posities die normaal gesproken rechtstreekse degradatie zouden betekenen. Zeker RKC had zich alleen in een theoretisch geval nog kunnen handhaven in de eredivisie.