Definitief: KNVB legt programma nieuw voetbalseizoen vast

Programma eredivisie bekend: AZ-PSV eerste topper, Feyenoord-Ajax op 19 december

9 juni De eredivisie keert komend seizoen terug naar een ‘normaal’ competitieprogramma. Anders dan tijdens de coronacrisis komt er nu geen Superjanuari met een reeks van toppers kort na elkaar. De onderlinge duels tussen Ajax, PSV, AZ en Feyenoord worden weer als vanouds over het hele seizoen verspreid. De competitie start in het weekeinde van 13 augustus met - vooralsnog - beperkt publiek. Ajax opent in Amsterdam tegen NEC, PSV moet naar Heracles en Feyenoord start in Tilburg bij Willem II.