Degradanten De Graafschap en NAC beginnen met zege

Henk de Jong slaagde er afgelopen seizoen niet in om De Graafschap in de eredivisie te houden. Vanavond stond hij tegenover zijn oude ploeg als coach van Cambuur. De Jong, die in de Vijverberg door de Doetinchemse supporters werd toegezongen, zag hoe Ralf Seuntjens diep in de eerste helft licht aan het shirt werd getrokken, maar dat was voor arbiter Oostrom genoeg om de thuisclub een penalty te geven. Youssef El Jebli schoot daarop raak vanaf de stip. Vijf minuten na de rust was het weer raak. Jarno Schuurman schoot vanaf de zijkant raak.

