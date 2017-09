Degradatiekans bij de amateurs kleiner: alleen nummer laatst is nog de klos

De kans om te degraderen wordt voor voetbalclubs in de eerste tot en met de vierde klasse vanaf dit seizoen kleiner. Alleen de nummer laatst in elke klasse in het amateurvoetbal daalt nog rechtstreeks af naar een lagere afdeling.

De laatste jaren waren in de eerste tot en met de vierde klassen de nummers 13 en 14 de klos en zij degradeerden rechtstreeks. De nummers 11 en 12 in elke afdeling moesten via de nacompetitie het vege lijf proberen te redden.

Vanaf het nieuwe seizoen, dat volgend weekeinde voor al deze clubs van start gaat, is dat gewijzigd. De nummer 11 speelt zich vanaf heden per direct veilig, de clubs op de plekken 12 en 13 worden ‘herkansers’ (spelen nacompetitie) en alleen de drager van de rode lantaarn degradeert rechtstreeks.

Reden voor deze wijziging bij de KNVB is het latere einde van de competitie in het nieuwe seizoen. Omdat de 26ste en laatste speelronde in de competitie pas in het weekeinde van 27 en 28 mei wordt afgewerkt, blijft er minder tijd over voor de nacompetitie. Die moet uiterlijk half juni beëindigd zijn.

Voor de clubs die uitkomen in de tweede en derde divisie én de hoofdklasse in het zaterdag- en zondagvoetbal, verandert er helemaal niets. De nummers laatst en voorlaatst degraderen, de twee clubs daarboven gaan de nacompetitie in voor handhaving.

Nacompetitie

Promoveren via de nacompetitie naar de hoofdklasse wordt voor eersteklassers komend seizoen een hels karwei. Vanzelfsprekend maken de kampioenen in de eerste klasse de gang naar de hoofdklasse, maar via het ‘toetje’ waaraan in totaal 22 clubs deelnemen, zijn er in het zondagvoetbal nog maar twee plekken te vergeven en in het zaterdagvoetbal drie.

Dat geringere aantal komt ook omdat er in het seizoen 2018/2019 extra beloftenteams van profclubs in de vier hoofdklassen op zaterdag en zondag moeten worden geplaatst.

Via de nacompetitie in de tweede klasse promoveert het komende seizoen ook nog maar één club naar de eerste klasse van het zaterdag- en zondagvoetbal.