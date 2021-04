Degradatiestrijd nadert ontknoping: ‘Het is op dit moment niet leuk op de club’

Door Dennis van Bergen



FC Emmen-verdediger Glenn Bijl stond nog na te hijgen van zijn beslissende strafschop tegen Fortuna Sittard, toen winnend trainer Dick Lukkien de vraag kreeg of hij de inhaalrace van zijn club ook zo ‘bizar’ vond. ,,Niet bizar, hoor”, antwoordde de coach, zuinigjes zoals Veendammers schijnen te zijn. ,,Wel knap”.



Het is de remedie om in tijden van degradatie-stress op de been te blijven, de zaken niet mooier of ingewikkelder maken dan noodzakelijk. Althans, wel volgens de levenslessen van Lukkien, de man die het woord ‘nuchter’ uitgevonden had kunnen hebben. Voorafgaand aan het duel met Heracles, zondag in stadion De Oude Meerdijk, past hij ervoor om termen als ‘verrijzenis’ of ‘wederopstanding’ in de mond te nemen.