Denzel Dumfries heeft groot aandeel in zege Oranje: ‘Het waren geen twee, maar drie assists’

,,Voor mij waren het geen twee, maar drie assists”, zo oordeelde hij zelf in gesprek met de NOS. Bij de 2-0 van Cody Gakpo en de 3-0 van Wout Weghorst konden de statistici van de UEFA niet om hem heen. ,,Al was de bal op Wout meer geluk dan wijsheid”, lachte hij. Dumfries raakte de bal niet goed, maar die kwam via een stuiter precies op het hoofd van de spits terecht.

Nederland startte met vijf verdedigers in plaats van in een 4-3-3-systeem en die omzetting kwam Dumfries bijzonder goed uit. ,,Ik denk dat we vandaag hebben gezien dat we goed uit de voeten kunnen met dit systeem, maar het is aan de bondscoach of we zo ook blijven spelen. Het voelde goed vandaag, we hebben onze wil op kunnen leggen aan de tegenstander en dat geeft vertrouwen om verder te gaan.”

Virgil van Dijk: ‘Stond als een huis’

Virgil van Dijk heeft al vaker aangegeven dat hij geen fan is van een systeem met vijf verdedigers, maar donderdagavond zag hij het Nederlands elftal tegen Griekenland 'als een huis staan'. De nul werd gehouden: 3-0. ,,Het doet wel wat als je geen tegendoelpunten krijgt.”

,,Ja, ik ben opgelucht", zegt de aanvoerder bij de NOS. ,,Ik denk dat het goed ging, solide vooral. Het was een overtuigende eerste helft en ik denk dat we dik verdiend hebben gewonnen. Gewoon een goede pot. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, maar die gaan we morgen analyseren.”

Nederland moest in voorgaande wedstrijden veel tegentreffers moest slikken. ,,Het doet wel wat als je geen tegendoelpunten krijgt. De nul was heilig vandaag", zegt Van Dijk. ,,Als je zoveel tegendoelpunten krijgt, moet je zoeken naar oplossingen. Vandaag stond het als een huis, dat is de basis. Het gaat niet om wat ik vind, het is de keuze van de bondscoach. Ik denk dat het vandaag bij vlagen goed ging, daar hebben we ook de spelers voor. Hopelijk kunnen we het zondag in Dublin weer laten zien. Het wordt lastig.”

Volledig scherm Virgil van Dijk in duel met Vangelis Pavlidis. © Pim Ras Fotografie

Daley Blind: ‘Blij met de kans’

De naam van Daley Blind in de startopstelling van Nederland was een verrassende. De speler van Girona bleef in de laatste twee interlands op de bank zitten, maar mocht donderdagavond weer opdraven. ,,We kwamen goed uit de startblokken. In de eerste helft hebben we er veel energie in gestopt. Zuiver aan de bal en geduldig, paar keer goed onze momenten gekozen. Ook belangrijk: we hebben bijna niks weggegeven. Het was een prima eerste helft.”

Door de nieuwe formatie mocht Blind in de basis beginnen. ,,Er was een gezamenlijke meeting en toen heeft de bondscoach zijn mening met ons gedeeld. We hebben bewezen dat we met dit systeem gevaarlijk kunnen zijn. Vandaag hebben we een goede uitvoering laten zien. De manier van spelen en duidelijkheid kan een verschil maken", aldus Blind, die uiteraard blij is met de speeltijd. ,,Maar het is wel even wennen aan de linkerflank. In Spanje sta ik centraal achterin, dus op het einde zat ik er wel doorheen. Ik ben blij met deze kans.”

