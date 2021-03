Depay doet oproep aan Macron: ‘Laat mij alsjeblieft voor Oranje spelen volgende week’

ReisrestrictiesMemphis Depay kan zoals het er nu naar uitziet vanwege Franse coronamaatregelen niet in actie komen voor Oranje in het WK-kwalificatieduel met Turkije, woensdag in Istanboel. Daarom deed de aanvaller van Olympique Lyon vanavond een op Twitter een vriendelijk verzoek aan de Franse regering en president Emmanuel Macron.

,,Franse regering, mag ik alsjeblieft naar mijn nationale team maandag? Dat zou eerlijk zijn, aangezien jullie allemaal een uitzondering maken voor het Franse nationale team dat ook buiten Europa reist om wedstrijden te spelen!” schrijft Depay, die zondagavond (21.00 uur) met Olympique Lyon de Franse topper tegen Paris Saint-Germain speelt. Lyon en PSG staan drie punten achter op koploper Lille.



Frankrijk staat niet toe dat internationals die daar in de professionele competities spelen de komende periode in een land buiten de Europese Unie voetballen. De KNVB is hierover in overleg met de Franse autoriteiten. De restricties hebben wellicht ook gevolgen voor Jong Oranje. De verdedigers Sven Botman (Lille) en Mitchel Bakker (PSG) spelen ook in de Ligue 1. Jong Oranje speelt op het EK in Hongarije tegen Roemenië, Duitsland en Hongarije.

Oranje begint maandag in Zeist aan de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (uit), Letland (thuis) en Gibraltar (uit). In een persconferentie bij zijn club zei Depay ook dat veiligheid boven alles gaat, maar dat het reizen met het nationale team heel veilig gaat en van bubbel naar bubbel, waarbij de spelers geen contact hebben met mensen buiten de nationale ploeg.

De aanvoerder van Lyon nam het ook op voor de Afrikaanse spelers in Frankrijk. ,,Bijvoorbeeld, hier in Frankrijk is het aantal coronabesmettingen behoorlijk hoog en in sommige Afrikaanse landen is het aantal gevallen juist best laag. Ik hoop dat ze daar nog een verstandige beslissing over nemen. We moeten in deze tijd als landen elkaar steunen en als je maatregelen neemt voor één groep, bijvoorbeeld dat Afrikaanse spelers niet mogen reizen, ziet dat er niet fraai uit. Dat lijkt dan op discriminatie.”

Over zijn eigen beschikbaarheid voor Oranje denkt Depay dat dat nog wel goed zal komen. ,,Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, want ik denk dat voor de Europese nationale teams nog wel een uitzondering zal worden gemaakt.”

De FIFA zegt in gesprek te zijn met regeringen en nationale voetbalbonden, om de komende weken zo veel mogelijk internationals voor hun land te kunnen laten spelen in de kwalificatie voor de strijd om de wereldtitel.

Vooralsnog is dat problematisch omdat veel clubs spelers niet willen afstaan. Vanwege corona zouden ze bij terugkeer eerst een tijd in quarantaine moeten. De Senegalese voetbalbond spreekt van ‘discriminerend gedrag’. Het land wordt zwaar getroffen door het Franse initiatief. Van de 26 spelers die coach Aliou Cissé heeft geselecteerd voetballen er 12 in Frankrijk.



,,We willen natuurlijk dat de wedstrijden doorgaan en dan ook nog eens met de beste spelers”, zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino. ,,Maar ik onderken dat het met name in Europa lastig gaat worden. We hopen dat regeringen onder voorwaarden bereid zijn hun beleid enigszins aan te passen. Daarover gaan nu de gesprekken. We vragen van iedereen solidariteit en begrip.”

