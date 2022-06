Derby der Lage Landen telt exact 500 goals: dit is de belangrijkste, de mooiste en de lelijkste

Vivianne Miedema op bezoek bij azc in Assen: ‘Als topsporter kun je veel impact hebben’

Ze moet de Leeuwinnen volgende maand in Engeland naar de Europese titel schieten. Maar Vivianne Miedema (25) is meer dan de topscorer aller tijden van Oranje. Deze site ging mee naar het asielzoekerscentrum in Assen waar Miedema als ambassadeur van War Child de kinderen opvrolijkt.

1 juni