Dessers met late treffer goud waard voor Feyenoord in derby tegen Sparta

Feyenoord heeft in extremis drie punten gepakt in de Rotterdamse derby tegen Sparta. Het was Cyriel Dessers die zijn ploeg in de slotminuten naar de overwinning schoot. Het werd 0-1 op Het Kasteel.

Door Mikos Gouka



Feyenoord incasseerde de laatste wedstrijden te vaak tegendoelpunten. Cambuur, RKC, Vitesse en NEC maakten tegen de ploeg van trainer Arne Slot allemaal twee of zelfs drie doelpunten. De trainer van Feyenoord legde de nadruk in de aanloop naar de wedstrijd tegen Sparta ook iets meer op het defensieve gedeelte. Dat had z’n uitwerking, want Sparta kreeg op het Kasteel nauwelijks een kans. Feyenoord leek zelf ook genoegen te moeten nemen met een puntje, tot invaller Cyriel Dessers in blessuretijd nog raak schoot.

Het spetterde totaal niet in de eerste helft van de Rotterdamse derby. Sparta hield de rijen gesloten en Feyenoord hanteerde een te laag tempo om de wedstrijd open te breken. Alleen Alireza Jahanbakhsh kwam tot twee gevaarlijke schoten, maar de rechterspits van Feyenoord zag in beide gevallen keeper Maduka Okoye handelend optreden. Sparta loerde op de counter met spits Emanuel Emegha, maar keeper Justin Bijlow kwam alleen in actie toen een poging van Adil Auassar via Marcus Pedersen over hem in het doel dreigde te belanden. Bijlow tikte de bal over de lat.

Volledig scherm Dessers en Beugelsdijk. © ANP Direct daarna na was daar dan toch de reuzenkans voor Feyenoord om de score te openen. Luis Sinisterra zette Bryan Linssen alleen voor keeper Okoye, maar de spits kreeg de bal niet langs de attente doelman van de stadgenoot. Even later schoot Sinisterra zelf op de handen van Okoye. Feyenoord had de wedstrijd in handen, maar Sparta knokte met alles wat de spelers hadden voor een puntje. Tom Beugelsdijk nam daarin het voortouw door met regelmaat van de klok met zijn armen in de gezichten van de Feyenoord-spitsen te wapperen. Linssen deed zijn beklag en toen de Limburger was ingeruild duurde het niet lang voor Cyriel Dessers dezelfde ervaring had met Beugelsdijk.

Dessers had zo’n tien minuten voor tijd wraak kunnen nemen op zijn Haagse cipier. Sinisterra was koppend de aangever, maar de Belg kreeg de bal niet langs Okoye. Sparta voelde dat het puntje er in zat en als Sven Mijnans iets meer geluk had gehad, was de thuisploeg zelfs op voorsprong gekomen. De middenvelder schoot rakelings voorlangs het doel van Justin Bijlow. Dessers was uiteindelijk de reddende engel met een bekeken bal langs Okoye. Feyenoord vierde feest en Sparta bleef aangeslagen achter.

Bijlow Justin Bijlow vond Feyenoord in de eerste helft slordig. ,,Na rust werd het iets beter’’, aldus de keeper tegen ESPN. ,,We verloren te snel de bal, maar het is het meest belangrijk dat we drie punten pakken.’’ Bijlow hield zijn doel weer eens schoon. ,,Godverdomme ja, eindelijk. De laatste weken zat ik er zelf niet zo lekker in, dus ik ben hier heel blij mee.’’

