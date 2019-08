Dest na basisplaats: Ik wil elke kans grijpen

De 18-jarige Dest verscheen in de uitwedstrijd tegen VVV voor het eerst aan de aftrap in de eredivisie, na zijn basisplaats in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Dat had alles te maken met de lichte knieblessure van Noussair Mazraoui. Maar trainer Erik ten Hag had ook voor Joël Veltman kunnen kiezen.

Kans grijpen

,,Sergino heeft zich zelf opgesteld", zei Ten Hag na de eenvoudige zege van zijn ploeg in Venlo (4-1). "Hij heeft zich in de voorbereiding op dit seizoen laten zien. Hij staat er om te verdedigen maar wij hebben ook backs nodig die aanvallend het verschil kunnen maken. Dest is zo'n vleugelverdediger."



,,Ik heb mezelf voorgenomen om iedere kans die ik krijg te grijpen", stelde Dest. ,,Vorig jaar speelde ik nog in de jeugd van onder de negentien. En nu heb ik al meer kansen gekregen dan ik had verwacht. Dinsdag tegen PAOK mocht ik invallen en dan merk je dat het niveau in de Champions League een stuk hoger ligt dan in de eredivisie. Het is nu aan mij om ook op dat niveau aan te haken."



Dest werd geboren in Almere, als zoon van een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder. Hij speelde in nationale jeugdteams van de Verenigde Staten maar heeft het Nederlands elftal nog niet uit zijn hoofd gezet. ,,Als het zo ver komt dat ik ooit mag kiezen, dan ga ik zeker over Oranje nadenken", zei hij.