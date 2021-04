Deze records heeft Willy van der Kuijlen nog altijd op zijn naam

Een record voor de eeuwigheid? De kans dat Van der Kuijlen ooit nog wordt ingehaald als meest productieve eredivisiespeler ooit is klein. Vooral omdat makkelijk scorende spelers tegenwoordig niet meer in Nederland zijn te houden. Van der Kuijlen speelde, op een uitstapje naar België na, wel zijn hele leven in de eredivisie en scoorde 308 keer voor PSV en 3 keer voor MVV.

Meeste goals eredivisie

1. Willy van der Kuijlen (311)

2. Ruud Geels (265)

3. Johan Cruijff (215)

4. Kees Kist (212)

5. Tonny van der Linden (204)

Van der Kuijlen maakte niet alleen de meeste eredivisiegoals. Ook in het bekertoernooi was hij ongekend productief. Ook op deze lijst wordt hij waarschijnlijk nooit meer achterhaald. Van der Kuijlen maakte 57 bekergoals voor PSV en nog 2 namens MVV.

Meest goals KNVB-beker

1. Willy van der Kuijlen 59

2. Harry van der Laan 41

3. Johan Cruijff 40

4. Dick Tol 40

5. Leo Canjels 37



Volledig scherm Willy van der Kuijlen met de KNVB-beker in 1974. In de finale tegen NAC (6-0) scoorde hij 3 keer. © Voetbal International

Ook internationaal gezien liet Van der Kuijlen zich gelden. In 58 Europa Cupduels voor PSV scoorde hij 29 keer. Geen speler was vaker trefzeker voor een Nederlandse club in Europees verband.

Meeste EC-goals voor NL-clubs

1. Willy van der Kuijlen 29

2. Johan Cruijff 26

Jari Litmanen 26

4. Lex Schoenmaker 25

5. Ruud Geels 24

Klaas-Jan Huntelaar 24

Met 687 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland is de vorig jaar overleden doelman Pim Doesburg de absolute recordhouder in de eredivisie. Maar van de veldspelers heeft Van der Kuijlen de meeste duels achter zijn naam. Hij speelde er 528 namens PSV en nog 16 in het shirt van MVV.

Meeste eredivisieduels veldspelers

1. Willy van der Kuijlen 544

2. Danny Blind 537

3. Willy van de Kerkhof 512

4. Aad Mansveld 505

5. Willem van Hanegem 494

Bron: Gracenote Sports