Deze transfers kunnen nog verwacht worden in de eredivisie

WensenlijstjesHandelslustige eredivisieclubs moeten stilaan haast maken, want maandagavond laat sluit de zomerse transfermarkt in Nederland. Nog een kleine week dus om die laatste vacature op de linksbackpositie in te vullen. Of die ene overbodige middenvelder kwijt te raken. Een overzicht van 18 wensenlijstjes.

(Met medewerking van Yorick Groeneweg, Nik Kok, Mikos Gouka, Dennis van Bergen, Sander de Vries, Fardau Wagenaar, Johan Inan, Maarten Wijffels, Wilber Hack, Leon ten Voorde, Tim Reedijk en Lex Lammers)*



1. Waar is de club nog naar op zoek?

2. Wie moeten of willen er nog weg?

ADO Den Haag

1. ADO is de laatste jaren zeer actief in de laatste week van de zomerse transferperiode. Ook nu valt er nog wat te verwachten. Zo hoopt manager voetbalzaken Jeffrey van As nog een creatieve speler aan de selectie te kunnen toevoegen. Dat kan zijn voor op het middenveld, maar hij en de Haagse scouts houden ook de ogen open voor een extra buitenspeler.

2. In Den Haag is de situatie voor Donny Gorter uitzichtloos. Hij mag vertrekken.



Ajax

1. Volgens trainer Erik ten Hag komt er ‘in principe’ niemand meer bij. ,,Buitenkansjes daargelaten.’’

2. De transfer van Kasper Dolberg naar OGC Nice moet nog officieel rondkomen. Een transfer van Joël Veltman, Donny van de Beek of Hakim Ziyech wordt niet meer verwacht. Spelers als Zakaria Labyad en Siem de Jong komen totaal niet aan bod. Bij belangstelling zouden zij nog een overstap kunnen maken.

Volledig scherm Donny van de Beek. © BSR Agency

AZ

1. De Alkmaarders versterkten zich maandag nog met de jonge PSV’er Zakaria Aboukhal (19). Dat geeft de club meer opties in de aanval na het vertrek van Guus Til. Met hetzelfde idee werd vorige week ook al de 18-jarige Portugees Félix Andrade Correia gehuurd van Manchester City. Omdat Calvin Stengs ook nog als nummer 10 uit de voeten kan, is de verwachting dat de selectie nu compleet is.

2. AZ sleet Bjørn Johnsen recent nog aan Rosenborg. De volgende vertrekker zou Fred Friday moeten zijn. Ook Marko Vejinovic mag de club verlaten. Voor Oussama Idrissi is de hele zomer al sluimerende belangstelling, net als voor Thomas Ouwejan, maar waarschijnlijk blijven zij in Alkmaar.

FC Emmen

1. De tweedejaars eredivisionist uit Drenthe lijkt na het halen van een heel contingent voornamelijke buitenlandse spelers inmiddels al een poosje uitgewinkeld.

2. Het is niet de verwachting dat Emmen de komende dagen nog spelers kwijtraakt.

Feyenoord

1. Marcos Senesi, een centrale verdediger van het Argentijnse San Lorenzo, heeft al bijna zijn koffers gepakt voor de reis naar Rotterdam. Zijn komst kan een dezer dagen rondkomen. Mogelijk maakt Feyenoord ook nog werk van een extra aanvaller, afhankelijk van de vorderingen die Nicolai Jørgensen maakt bij zijn herstel van een knieblessure.

2. Feyenoord wil af van Jan-Arie van der Heijden.

Volledig scherm Marcos Senesi. © AFP

Fortuna Sittard

1. Fortuna hoopt in de slotdagen van de transferperiode nog even flink door te pakken. De Limburgers legden maandag al de Zwitserse verdediger Martin Angha vast. Gezocht wordt naar nóg een centrale verdediger, een middenvelder en een rechtsback. Mocht die laatste positie ingevuld worden, dan ligt een vertrek van Clint Essers voor de hand.

2. Voor doelman Alexei Koselev en middenvelder Mark Diemers is sluimerende interesse.

FC Groningen

1. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft de selectie rond. Inkomende transfers komen er vermoedelijk dus niet meer, ook niet als Ritsu Doan deze week alsnog aan PSV wordt verkocht. Met Sam Schreck kan Groningen die vacature intern oplossen.

2. De kans is groot dat er nog wel spelers vertrekken uit de groep van trainer Danny Buijs. Django Warmerdam, Jannik Pohl en Michael Breij mogen de club verlaten.

SC Heerenveen

1. Het wordt een drukke slotweek van de transfermarkt in Friesland. SC Heerenveen speurt nog naar een allround middenvelder, maar vooral naar een aanvallende middenvelder en een spits.

2. Nemanja Mihajlovic mag vertrekken bij Heerenveen. De club anticipeerde daar vorige week al op door vleugelaanvaller Anders Dreyer (Brighton & Hove Albion) aan te trekken.

Heracles

1. De Almeloërs zoeken nog een vervanger voor Kristoffer Peterson, die naar Swansea is vertrokken. Een buitenspeler dus, het liefst voor de linkerkant. Heracles kijkt ook nog naar jonge spelers om de selectie in de breedte te versterken.

2. Stephen Sama en Reuven Niemeijer hebben weinig perspectief in Almelo en mogen vertrekken. Mo Osman gaat alleen als er een goed bod komt van een club waarbij hij het gevoel heeft dat het een mooie stap is. Volgens Heracles is er geen concrete belangstelling voor de middenvelder. Alexander Merkel wilde graag weg, maar is er nog steeds en lijkt zich erbij neergelegd te hebben dat hij nog even blijft.

Volledig scherm PEC Zwolle wil graag Andrija Novakovich strikken. © BSR Agency

PEC Zwolle

1. PEC wil zich in de laatste week van de transferperiode versterken met een nieuwe spits. Dat lijkt Andrija Novakovich (nu Reading, vorig seizoen verhuurd aan Fortuna Sittard) te gaan worden. De onderhandelingen zijn in volle gang.

2. Verdediger Darryl Lachman kreeg als eerste te horen dat hij weg mocht. Er was belangstelling van Maccabi Tel Aviv, maar voorlopig is Lachman nog gewoon werknemer van PEC. Voor Zian Flemming is na het aantrekken van Bruns en Saymak en de onderhandelingen met Novakovich geen enkel perspectief meer in Zwolle. Clint Leemans zou Stanley Elbers kunnen volgen naar RKC, maar ook NAC en Fortuna zijn opties voor hem.

PSV

1. PSV wil nog een speler aantrekken met een deel van de opbrengst van de transfer van Hirving Lozano. De club houdt in het midden voor welke rol of positie. PSV schaakt op meerdere borden, waarbij de namen van Ritsu Doan (FC Groningen) en Alireza Jahanbakhsh (Brighton, voorheen AZ) al de publiciteit haalden.

2. PSV hoopt voor de transferdeadline nog afscheid te nemen van Derrick Luckassen en Trent Sainsbury. Beide centrale verdedigers komen niet meer in de plannen voor. Sainsbury slijten lijkt op papier makkelijker, hij kwam vorig jaar zomer transfervrij naar PSV. Luckassen kostte eerder een miljoenenbedrag en PSV hoopt nog wat van die investering terug te zien. Luckassen werd vorig seizoen al eens verhuurd aan Hertha BSC.

RKC

1. RKC haalde maandag nog Stanley Elbers van PEC Zwolle en wil er nog krachtige middenvelders bij. Branco van den Boomen van FC Eindhoven is een van de kandidaten, maar die probeert een vertrek naar De Graafschap af te dwingen.

2. RKC zit royaal in zijn buitenspelers, maar niemand hoeft op dit moment weg uit Waalwijk.

Sparta

1. Technisch directeur Henk van Stee zoekt nog een linksback. Jordy Tutuarima van De Graafschap geldt als kandidaat. Met Lassane Faye heeft Sparta-trainer Henk Fraser nu slechts één linksback in zijn selectie.

2. Spits Lars Veldwijk mag weg en zal vermoedelijk ook nog voor maandagavond vertrekken. Joël Piroe is inmiddels als vervanger overgekomen van Jong PSV.

FC Twente

1. Het liefst wil FC Twente voor elke linie nog een versterking. Een centrale verdediger is gezien de aantallen een must en ook voorin is de spoeling dun. Voor de linie daartussen is hulp onderweg, in de persoon van Barcelona-middenvelder Oriol Busquets. De speler van Barça B is geen familie van die beroemde andere Busquets.

2. Er is al weken iets gaande rond Tom Boere. De spits, die zijn basisplaats is kwijtgeraakt, mag weg. Met het geld dat er dan vrijkomt, hoopt de club de selectie verder te kunnen versterken. Maar Boere twijfelt.

FC Utrecht

1. In principe heeft Utrecht zijn zaakjes al voor elkaar. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam was onlangs bij de presentatie van Bart Ramselaar duidelijk: dit is de selectie waar het dit seizoen mee moet gebeuren. Al kan een uitgaande transfer uiteraard de zaken weer veranderen.

2. Bij FC Utrecht bestaat geen financiële noodzaak om spelers te verkopen. Wel zullen, gezien de breedte van de groep, enkele wisselspelers hun opties nog overwegen en nadenken over een (tijdelijk) vertrek uit de Domstad.

Vitesse

1. De Arnhemmers zoeken nog naar een linksback, een extra centrale verdediger en een centrale middenvelder. Concrete namen zijn er vooralsnog niet. Vitesse wil nog ‘winkelen’ bij zijn vaste warenhuis Chelsea, maar in Londen is de spoeling intussen al dun geworden.

2. Roy Beerens heeft een duidelijke vertrekwens en krijgt daarbij de zegen van de club. Ook Mukhtar Ali en Navarone Foor willen graag weg. Aanvoerder Bryan Linssen hoopt in zijn achterhoofd nog op een toptransfer, al gaat de aanvaller niet meer uit van een vertrek.

VVV

1. Manager Stan Valckx houdt zijn ogen open voor de zogenaamde ‘buitenkansjes’. De gewenste terriër is inmiddels binnen in De Koel. Dat is voormalig Sunderland-speler Lee Cattermole (31), die tegen FC Utrecht als invaller zijn debuut maakte.

2. Gezien de krapte van de selectie ligt het niet voor de hand dat potentiële basisspelers nog zullen vertrekken.

Willem II

1. De huidige koploper in de eredivisie verwacht deze week nog de Ecuadoriaan Jhonny Quiñónez in Tilburg, een box-to-box-speler die Willem II een jaar zal huren van Aucas. Dat is de club waar eerder al Diego Palacios werd weggehaald. Willem II zoekt nog een linksback en wil er ook nog wel een middenvelder bij, het liefst een creatieve nummer 10.

2. Er hoeft niemand weg uit de selectie van trainer Adrie Koster.