Dick Advocaat over eerste week als ADO-trainer: ‘Spelers kijken hoe ver ze kunnen gaan, dat spelletje is leuk’

Feyenoord Vrouwen kijkt weer naar ‘voorbeeld­club’ ADO: Sjaak Polak genoemd als nieuwe trainer

Sjaak Polak (46) maakt al jaren naam in het vrouwenvoetbal. De voormalig profvoetballer is bezig aan zijn vierde seizoen als trainer van ADO Den Haag Vrouwen en zijn prestaties blijven niet onopgemerkt. Feyenoord, dat recent vanwege tegenvallende prestaties Danny Mulder ontsloeg, zou Polak als nieuwe trainer willen binnenhalen. Al lijkt de kans groter dat hij in Den Haag blijft.

9 december