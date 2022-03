Dick Advocaat, Rick Kruys en Michael Silberbauer voor het eerst bij training FC Utrecht

KNVB neemt petitie tegen WK in Qatar in ontvangst: ‘Boycotten of verplaat­sen geen goed plan’

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar boycotten of het toernooi verplaatsen naar een ander land is volgens de KNVB geen goed plan. Dat zei Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de voetbalbond, dinsdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar nam ze een petitie in ontvangst van het comité Cancel Qatar 2022. Ongeveer 20.000 Nederlanders ondertekenden de petitie.

11:53