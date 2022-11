Dick Advocaat volgt Dirk Kuyt op als coach van ADO Den Haag

Column Willem van Hanegem | Louis van Gaal heeft gelijk gehad met Andries Noppert, ik heb genoten

De kop is eraf voor Oranje. Het Nederlands elftal won de eerste WK-wedstrijd met moeite van Senegal. Volgens columnist Willem van Hanegem was de ploeg van Louis van Gaal ‘goed’ begonnen in Qatar, maar er was hem nog meer opgevallen. ‘Als dit het niveau is van Matthijs de Ligt, dan verwacht ik Stefan de Vrij nog wel.’

22 november