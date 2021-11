Dick Schreuder kende geen enkele twijfel toen PEC belde: ‘Dit is wat ik wil’

VideoVeel ervaring heeft Dick Schreuder (50) niet als hoofdcoach. En al zeker niet op het hoogste niveau. Toch heeft PEC Zwolle er alle vertrouwen in dat de trainer uit Barneveld de club in de eredivisie kan houden, zo bleek vrijdagmiddag tijdens zijn presentatie.

Wanneer Dick Schreuder begin van de middag in de buik van het PEC-stadion in zijn trainingspak aanschuift om te vertellen waarom hij en de Zwolse eredivisionist met elkaar in zee zijn gegaan, heeft hij net de eerste training bij zijn nieuwe werkgever achter de rug. Wat voor een groep Schreuder aantrof? ,,Een groep die wil. En zeker niet eentje die aangeslagen is of geen vertrouwen heeft.”

Zoals PEC het volste vertrouwen heeft in Schreuder, die overkomt van Vitesse waar hij sinds deze zomer de rechterhand was van de Duitser Thomas Letsch. ,,Absoluut”, zei technisch manager Mike Willems die vrijwel meteen benadrukte dat Schreuder de eerste keus was om de dinsdag opgestapte Art Langeler op te volgen. ,,Naast een duidelijke visie en lef heeft hij een enorme drive.”

Voetbalgek

Dat de oudere broer van Alfred, die eveneens voetbalcoach is, de laatste jaren hoofdzakelijk assistent is geweest en dus geen enkele ervaring heeft als hoofdcoach in de eredivisie, was voor PEC geen reden om hem niet te nemen. ,,Zeker niet”, stelde Willems. ,,Vergeet niet dat Dick jarenlang als hoofdtrainer actief was in de top van het amateurvoetbal, bij Katwijk.”

Willems noemde zijn nieuwe trainer bovendien een echte voetbalgek. ,,Van de week hebben we 2,5 uur achter zijn laptop gezeten. Liet hij me allerlei trainingsvormen zien. In mijn ogen is Dick dan ook de ideale persoon om PEC door dit lastige seizoen te loodsen.”

Volledig scherm Technisch directeur Mike Willems met Dick Schreuder. © Pro Shots / Niels Boersema

Geen twijfel

Ook Schreuder kende geen enkele twijfel. ,,Mijn ambitie is om trainer in de eredivisie te worden. Dan moet je er ook vol voor gaan. Zoveel kansen komen er niet voorbij. Bovendien is PEC een mooie club. Dan hoef ik daar niet heel lang over na te denken. Een risico? Zo zie ik het niet. Nergens is zekerheid. Voetbal kan morgen weer anders zijn. Het gaat erom wat je met elkaar kunt doen.”

Lees ook:

Schreuder, die eerder werkzaam was in het buitenland bij Barnet (Eng), Philadelphia Union (VS) en 1899 Hoffenheim (Dui), wil dat doen met pressing, met veel duels en veel één-op-één. Zoals hij dat altijd heeft gedaan. Of hij de boel ook volledig omgooit, dat weet Schreuder nog niet. Daarvoor heeft hij echt nog wel meer tijd voor nodig, vertelde hij. ,,Ik ben hier nog maar net. Vergeet niet dat ik gisteren nog op het veld stond bij Vitesse.”

Vijfde trainer in één jaar

Met het aanstellen van Schreuder, die eerder dit jaar slaagde voor de cursus UEFA Pro, hoopt PEC niet alleen de weg naar boven te vinden. De komst van de nieuwe trainer moet in Zwolle ook voor rust zorgen. Het is veelzeggend dat Schreuder alweer de vijfde (!) trainer van PEC is dit kalenderjaar, nadat eerder al John Stegeman, Leeroy Echteld, Bert Konterman en Art Langeler voor de groep stonden. Een record in de eredivisie.

Quote Ik zag tijdens de eerste training, waar ik voorname­lijk observeer­de, genoeg dingen die me bevielen. Al zag ik tegelijker­tijd ook dingen die we anders willen doen. Dick Schreuder, trainer PEC.

Schreuder weet dat het niet altijd even rustig was in Zwolle. Zoals hij ook heel goed beseft dat de klus die op hem wacht geen makkelijke wordt. Want hoe krijg je een ploeg dat slechts vier punten uit twaalf duels en dit seizoen heel moeilijk scoort weer aan het draaien? Maar daar is hij niet bang voor. ,,Ik zag tijdens de eerste training, waar ik voornamelijk observeerde, genoeg dingen die me bevielen. Al zag ik tegelijkertijd ook dingen die we anders willen doen. Maar het belangrijkste is dat we hard werken en hard trainen.”

Volledig scherm Bert Konterman was een van de vijf trainers in het afgelopen jaar. © Pro Shots / Niels Boersema

Volste vertrouwen

Hij heeft er dan ook het volste vertrouwen in. ,,Dat zal ik ook elke dag verkondigen. Zo van: elke dag dat je hier komt, train je voor één ding. En dat is proberen om PEC in de eredivisie te houden.”

Om geen tijd te verliezen begon Schreuder dus direct al vrijdag. Zodat hij zondag, wanneer PEC aantreedt tegen Feyenoord, al op de bank kan zitten. ,,Ja, je kan wel zeggen: waarom begin je maandag niet? Maar dat vind ik te makkelijk. Je moet juist jouw verantwoordelijkheden nemen. Bovendien sta ik nu onder contract bij PEC. Dat kun je net zo goed meteen beginnen.”

Schokeffect

Dat doet Schreuder, die in Rotterdam wordt bijgestaan door zijn assistenten Henry van der Vegt en Leeroy Echteld, met een vrijwel fitte selectie. Dat betekent dat Luka Adzic weer fit is en alleen nog de lang geblesseerde Pelle Clement en Sai van Wermeskerken in de lappenmand zit.

En ook al is Feyenoord in vorm en wordt de wedstrijd in een troosteloze lege De Kuip gespeeld, Schreuder kan niet wachten om zijn debuut als hoofdtrainer op het allerhoogste niveau te maken. ,,En hopelijk kunnen we een soort van schokeffect creëren.”