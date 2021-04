Dick, zou je van je geldkist willen komen om ADO te redden?

Een prangende vraag aan Dick Advocaat. Beste Dick, ehhh…

We schrijven 1985. FC Den Haag moet worden teruggebracht naar waar het vandaan kwam: de eredivisie. Het is de tijd van de matjes. Zo’n kapsel zag er niet uit, maar karakteristiek was het wel. Kort van voren, de oren vrij, lang in de nek. Jopie Lankhaar, voorstopper van FC Den Haag, heeft zo’n coup. Aanvallende middenvelder Ron de Roode en spits Remco Boere lopen er zo bij.

Martin Jol (streng) en Heini Otto (vriendelijk) zijn dat seizoen de baas. Jol heeft geen mat, hij begint te kalen. Otto is het lievelingetje van FC Den Haags suikeroom Dé Stoop. In het veld geven Jol en Otto leiding aan een goed ingespeeld elftal dat met overmacht door de eerste divisie raast.

Quote Je mag Cor Pot meenemen, Mario Been en Aad de Mos doen de scouting vast voor niks en ze laten allemaal een matje staan, jij ook FC Den Haag speelt elke wedstrijd met meer dan elf man. Thuis wordt de club gesteund door een paar duizend soldaten op Midden-Noord. De mannen die daar staan dragen matten. Ze reizen elke uitwedstrijd mee. Het is een leger. Vooraan loopt de reusachtige Ton Hoogduin. In de weekends dan. Doordeweeks beveiligt hij politicus Hans Janmaat. Hoogduin (een schatting: 130 kilo spieren, 2.10 meter) staat bekend als het Monster van het Laakkwartier. Iedereen siddert voor hem en zijn gevolg. Ook politie en zelfs de Mobiele Eenheid.

Op een doordeweekse avond speelt FC Den Haag tegen SVV op sportpark Harga. Omdat ik, inmiddels verslaggever van weekblad Voetbal International, de beroerdste niet ben geef ik een paar supporters van de club een lift. Bij het uitstappen bedankt het meisje me voor de rit, haar vriend geeft me een vuistslag. Zo werkte dat midden jaren tachtig gewoon. Ik had veel geluk, in aanmerking genomen dat de fietsketting in die tijd zeer populair was onder hardcore voetbalsupporters.

Van de heerlijke bende van dát FC Den Haag is anno 2021 niets over. Hoogduin en Stoop zijn dood. De club heet tegenwoordig ADO Den Haag en is eigendom van Chinezen. Het stadion waar een armetierig elftal voor nul toeschouwers speelt, heeft qua sfeer niets met die ‘mooie stad achter de duinen’ te maken. ADO Den Haag heeft, mede door Martin Jol, dit seizoen al 37 spelers gebruikt, de meeste van alle eredivisieclubs. ADO Den Haag staat 18de. En dat blijft zo. Degradatie van dit voetbalbolwerk is een onafwendbaar feit.

De club is als eerstedivisieclub voor een appel en een ei te koop.

Ehhhh. Beste Dick, ADO gaat je aan het hart. Jouw imago van Scrooge is bezijden de waarheid. Mijn brutale vraag: zou je van je geldkist willen komen om de club te redden? Je mag Cor Pot meenemen, Mario Been en Aad de Mos doen de scouting vast voor niks en ze laten allemaal een matje staan, jij ook. Je hoeft Steven Berghuis niet te kopen.

Als jij het niet doet, Dick, wie dan wel?

