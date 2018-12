Die blik van Miedema…

Brard keert terug als hoofd jeugdoplei­ding bij Feyenoord

27 december Stanley Brard keert terug bij Feyenoord als hoofd jeugdopleidingen. Brard was eerder acht jaar lang hoofd van de Feyenoord Academy, maar vertrok in 2013 voor een buitenlands avontuur bij onder meer Qabala FC en Nagoya Grampus Eight.