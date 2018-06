Diederik Boer: Beter als beloftes eigen competitie hebben

Beloftenteams in de eerste divisie mogen vanaf volgend seizoen alleen nog maar spelers van onder 23 jaar opstellen. Ervaringsdeskundige Diederik Boer is het daar wel mee eens. ,,Misschien is het beter om het helemaal af te schaffen.’’

Door Wietse Dijkstra

PEC Zwolle-doelman Boer is de oudste speler die ooit voor een beloftenteam uitkwam in de Jupiler League. Hij was 36 jaar en 216 dagen toen hij vorig jaar met Jong Ajax met 1-4 won bij VVV. Dat record pakken ze hem niet meer af nu de voorwaarden voor tweede elftallen in de eerste divisie zijn aangescherpt. Ook al omdat het voorstel van PSV, dat een dispensatieregeling wilde voor keepers, het niet haalde.

Wat vind je van de nieuwe regels?

Boer: ,,Het is heel dubbel. Voor spelers van Ajax die terugkomen van een blessure is het hartstikke goed dat ze in de eerste divisie kunnen spelen. Maar ik kan ook begrijpen dat clubs die meedoen om het kampioenschap er niet op zitten te wachten dat ze op maandag zes, zeven spelers van het eerste tegenkomen. Destijds zijn alle clubs hiermee akkoord gegaan en nu gaat alles op de schop. Misschien hadden ze er toen beter over na moeten denken.’’

Ben je voorstander van Jong-teams in de eerste divisie?

,,Ik denk dat het voor het Nederlandse voetbal beter is dat beloftes een eigen competitie hebben. Om al het gezeur en gezeik te voorkomen is dat de beste oplossing. Het is een lastig onderwerp. Voor mij was het wel prettig dat ik bij Ajax kon spelen op een bepaald niveau. En ook voor jonge gasten is het goed om te spelen met meer weerstand. Maar ik kan me voorstellen dat anderen zeggen ‘ga op het dak zitten met je tweede elftal’.’’

Quote Eloy Room komt bij PSV nooit meer aan spelen toe Diederik Boer

Ervaren tweede keepers van topclubs zijn straks de dupe.

,,Voor veel jongens is het een nadeel. Eloy Room komt bij PSV nooit meer aan spelen toe. Hij moet het straks doen met ingelaste oefenwedstrijden.’’