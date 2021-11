Dineren met Van Gaal, helikoptervlucht met Danny Blind en clinic met Kramer levert 1,2 miljoen op

Topstuk van de veiling was een verblijf op een luxe privéjacht. Dit item leverde liefst 240.000 euro op. ,,Op dit moment lopen wij enorm veel inkomsten mis door corona”, zegt directrice Minke Booij van Spieren voor Spieren. ,,Met als gevolg dat kinderen met een spierziekte nog langer moeten wachten op hun diagnose of behandeling. Dat is onacceptabel. We kunnen de inkomsten niet missen. Op zo’n lastig moment leren kinderen met een spierziekte ons om te kijken naar wat nog wél kan. Niet denken in beperkingen, maar juist in mogelijkheden. Vooruit denken. En wat nog wel kon is een online veiling organiseren. Dus dat hebben we in twee weken voor elkaar gekregen en ik ben ongelofelijk trots op het resultaat.”