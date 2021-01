Direct weer averij voor AZ in drukke januarimaand

Door Nik Kok

AZ is op zoek naar rehabilitatie in de tweede seizoenshelft maar morst in de eerste de beste wedstrijd van 2021 al punten. Tegen PEC Zwolle loopt het na een vroege achterstand bijna de hele wedstrijd achter de feiten aan en speelt het 1-1. Een weinig florissant resultaat met het oog op de topwedstrijd die het in januari gaat spelen tegen Ajax, Feyenoord en PSV. Woensdag wacht al nummer twee PSV. Voor die wedstrijd lijken de Alkmaarders niet over de grote vorm te beschikken die hen vorig seizoen nog een ruime overwinning bracht in Eindhoven.

AZ keek in Zwolle al snel tegen een achterstand aan. Doelman Marco Bizot redde eerst nog bij een een op een-situatie met PEC Zwolle-spits Mike van Duinen maar moest even later toch zijn meerdere erkennen bij een inzet van Pelle Clement die zijn eerste goal van het seizoen maakte. Clement toonde zich als valse spits van waarde voor zijn ploeg.

De assist bij die goal kwam op naam van Eliano Reijnders die vandaag voor het eerst tegenover zijn broer Tijjani stond, een AZ-speler waar trainer Pascal Jansen het in ziet zitten zo lijkt het. Het was toch al de wedstrijd van de familiebanden. PEC-middenvelder Dean Huiberts is de neef van AZ-directeur Max Huiberts.

Geen gaatje in de defensie

Maar ook Tijjani Reijnders kon voor AZ in de eerste helft geen gaatje vinden in de defensie van PEC Zwolle die weliswaar onder druk werd gezet maar nauwelijks moeite had om overeind te blijven. Dit tot grote tevredenheid van PEC-trainer John Stegeman van wie bekend is dat hij aan het eind van het seizoen vertrekt bij de club.

Uiteindelijk had AZ een afstandsschot nodig om tot scoren te komen. De vrijwel nooit scorende Fredrik Midtsjø probeerde het van afstand en was ook tot zijn eigen verrassing succesvol toen bleek dat PEC-keeper Michael Zetterer zijn schot niet kon keren.

Tien minuten voor tijd was AZ nog dichtbij de winnende treffer toen aanvoerder Teun Koopmeiners een vrije trap tegen de lat schoot. Ook de inbreng van pinchhitter bleef vruchteloos

AZ kan zich woensdag al revancheren voor het puntenverlies van zaterdagavond. Dan speelt het de eerste topper van het seizoen tegen PSV.

Volledig scherm AZ-aanvaller Calvin Stengs (r) tijdens het uitduel met PEC Zwolle. © BSR Agency

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.