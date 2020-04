Directeur Eredivisie CV: ‘Iedereen maakt zijn eigen afweging’

Mattijs Manders kan leven met de manier waarop de eredivisie afgesloten is. ,,Een competitie achter de groene tafel beëindigen is het slechtst denkbare scenario", stelt de directeur van de Eredivisie CV, de koepelorganisatie van alle clubs uit de hoogste voetbalklasse. ,,Maar er was geen alternatief."

Het was een emotionele dag voor iedereen die betrokken is bij het betaalde voetbal. ,,Voor alle clubs", stelt Manders. ,,Zeker voor de clubs waarvoor de effecten het grootst zijn. Ook voor de KNVB en alle fans van de club."



De KNVB wees uiteindelijk geen degradanten aan in de eredivisie. Dat was goed nieuws voor RKC Waalwijk en ADO Den Haag, de hekkensluiter en nummer voorlaatst van de ranglijst. SC Cambuur en De Graafschap, de nummers een en twee van de Keuken Kampioen Divisie mochten niet promoveren.



De nationale voetbalbond ging voorbij aan de wensen van alle profclubs, die ook een stem mochten uitbrengen. Zestien clubs waren voor promotie en degradatie. Negen verenigingen stemden tegen en negen andere clubs onthielden zich van stemming en vonden dat de KNVB maar moest beslissen.

Ook de eredivisieclubs stemden niet unaniem. Had de directeur van de Eredivisie CV niet op meer solidariteit gehoopt? ,,Iedereen maakt zijn eigen afweging", antwoordt hij. ,,En veel clubs onthielden zich van stemming omdat ze zich niet wilden mengen in strijd om promotie of degradatie. Het was ook een raadpleging en geen stemming. Dus van verdeeldheid kan je volgens mij niet echt spreken. Deze situatie was zo bijzonder en de KNVB heeft in ieder geval een besluit durven nemen."

