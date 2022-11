Dirk Kuyt in zwaar weer met ADO op plek 17: schouders eronder na ‘kwetsbaar’ gesprek

Uitzinnige PS­V-supporters onthalen spelersbus met vuurwerk na zege op Ajax

Vele honderden PSV-supporters hebben zondagavond de spelersbus van hun club onthaald met vuurwerk, na de zege op Ajax. De aanhangers van de Eindhovense club waren dolblij met de zege op de Amsterdammers, omdat PSV daarmee de competitie weer spannend heeft gemaakt. Eerder leek PSV in de titelrace na drie uitnederlagen af te haken, maar bij de club is het geloof in een kampioenschap weer helemaal terug.

