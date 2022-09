Dirk Kuyt wint met ADO Den Haag bij PEC Zwolle, FC Eindhoven verzuimt koppositie te pakken

PEC Zwolle blijft daardoor koploper in de Keuken Kampioen Divisie met 19 punten na acht wedstrijden, een puntje meer dan FC Eindhoven. Over twee weken valt de beslissing in de strijd om de eerste periodetitel, die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie naar de eredivisie in mei 2023. PEC Zwolle speelt dan thuis tegen Jong Ajax, FC Eindhoven thuis tegen FC Dordrecht. Heracles, dat na zeven duels op 16 punten staat, maakt ook nog een goede kans op de eerste periodetitel. De ploeg van John Lammers won vanavond met 0-3 bij Telstar en speelt de komende twee vrijdagen tegen Helmond Sport (thuis) en FC Den Bosch (uit). ADO kwam vanavond in de 26ste minuut nog wel op achterstand. Thomas van den Belt scoorde na een assist van spits Apostolos Vellios, die rond de middenstip eenvoudig een uittrap van PEC-doelman Jasper Schendelaar kon doorkoppen. Kort voor rust maakte Thomas Verheydt, nadat de bal met flink wat geluk voor zijn voeten kwam, zijn tweede goal van het seizoen. De 30-jarige spits uit Den Haag scoorde vorig seizoen liefst 37 keer in 43 wedstrijden. In de 63ste minuut kwam ADO op voorsprong. Verheydt kopte de bal goed door op linksbuiten Joël Zwarts. Zijn lage voorzet op Xander Severina was niet hard genoeg, maar PEC-verdediger Bart van Hintum werkte de bal daardoor wel ongelukkig in zijn eigen doel: 1-2. In het laatste halfuur werd niet meer gescoord, waardoor Kuyt een beetje lucht heeft na de lastige afgelopen weken. Afgelopen zondag kwamen boze ADO-fans zelfs verhaal halen op de training , waarna een dag later een zwaarbevochten gelijkspel (1-1) volgde bij Jong FC Utrecht.

FC Eindhoven verzuimt koppositie te pakken

FC Eindhoven is er niet in geslaagd de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie te worden. Het team van Rob Penders gaf in de slotfase nog twee goals weg tegen Roda JC, waardoor het 3-3 werd. Door goals van aanvoerder Mawouna Amevor en spits Evan Rottier, die Naoufal Bannis verving, stond het bij rust al 2-0. Via Dylan Vente kwam Roda na een uur nog terug tot 2-1, maar via een rake strafschop van Ozan Kökcü (broer van Feyenoord-captain Orkun) werd het in de 63ste minuut 3-1. In de 88ste minuut werd het nog 3-2 via Jamie Yayi Mpie. Daar leek het bij te blijven, maar in de 94ste minuut werd het via Dylan Vente ook nog 3-3. Het was voor de voormalig spits van Feyenoord al zijn zevende goal in acht wedstrijden.