Dít Ajax wordt een stuk minder gehaat

Het Europese succes van Ajax maakt wat los. Ook voetbalfans die normaal gesproken niet veel op hebben met de Amsterdamse club, zetten de Champions League-avondjes in hun agenda. Omdat het voetbal vaak (maar tegen Benfica niet) aanstekelijk en goed is. Maar óók omdat er met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong jongens in het elftal lopen die qua gedrag niet passen in het clichébeeld over een Ajacied: dat van arrogante spelers die heel hun leven gewend zijn om te winnen.



Is het zo? Dat het gevoel rond Ajax anders is? ,,Daar is niet zoveel tegenin te brengen’', zegt Frank Lammers, acteur en uitgesproken PSV-supporter. ,,Heel goed dat jij dit artikel schrijft. Dan worden ze misschien weer heel snel hun arrogante zelf.....Zo’n Frenkie de Jong is een soort ‘nieuwerwetse’ Ajacied. Een jongen die sympathie oproept omdat hij ook nederig kan zijn. En kritisch. Dat was hij toen Ajax van ons een pak slaag (3-0 in Eindhoven, red.) kreeg ook. Dat is wel verfrissend.’’