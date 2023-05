Dit betekent de landstitel in financieel opzicht voor Feyenoord: ‘Prijsopdrijvend effect in alle geledingen’

LIVE eredivisie | Volksfeest barst los na ‘unieke’ landstitel, aanvoerder Kökçü: ‘Konden hier niet eens van dromen’

Feyenoord heeft zich voor de zestiende keer in de clubhistorie tot kampioen van Nederland gekroond. Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Igor Paixão lieten de Kuip op zijn grondvesten schudden in het kampioensduel met Go Ahead Eagles (3-0). Hier houden we je op de hoogte van alle reacties, hoe Rotterdam deze middag beleeft volg je hier.