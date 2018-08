Dit drietal is de inzet van onrustige weken in de Kuip

Door Mikos Gouka



Sofyan Amrabat (21), waar vorig seizoen nog om werd gevochten door de bondscoaches van Marokko en Nederland, wil weg en mag weg bij Feyenoord. Ruim een jaar nadat technisch directeur Martin van Geel vier miljoen euro overmaakte aan FC Utrecht om de middenvelder over te kunnen nemen, kan er al een punt achter het huwelijk tussen beide partijen.



Amrabat ziet geen perspectief meer bij de Rotterdammers, heeft dat luid en duidelijk aangegeven en dat kostte de speler een plek in de wedstrijdselectie. Dat was donderdag tegen AS Trencín al het geval, maar toen was er nog sprake van dat hij een bal hard in het gezicht had gekregen, dat in Europa vijf spelers minder op de bank mogen zitten dan in de eredivisie en dat Van Bronckhorst vooral spelers naast zich wilde hebben om in aanvallend opzicht nog iets te kunnen forceren.



Gisteren werd duidelijk dat beide partijen het gewoon helemaal gehad hebben met elkaar. ,,Bij Sofyan is het gevoel niet goed'', zegt Van Bronckhorst. ,,Dan heb ik liever andere spelers op de bank. Zoals Renato Tapia, die pas net weer traint, maar heel graag bij de selectie wilde zijn.''



Sofyan Amrabat op de training bij Feyenoord.

Geen positie

Het feit dat de vergelijking tussen Tapia, die in zijn drie jaar bij Feyenoord echt zelden serieus werd genomen en de international van Marokko in het nadeel van de laatste uitvalt, zegt heel veel over het gevoel van Feyenoord richting Amrabat en andersom.



Voor de Marokkaanse middenvelder was eigenlijk nooit echt een positie weggelegd. Met Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena was het vorig seizoen voor Amrabat concurreren met twee spelers die door Van Bronckhorst steevast als eersten op het wedstrijdformulier werden gezet. Het dubbele programma met de Champions League gaf Amrabat nog een paar kansen, maar toen na de winterstop midweeks niet meer werd gespeeld, raakte Amrabat in de vergetelheid.



Dat scenario ligt er nu weer. Bovendien werd El Ahmadi vervangen door Jordy Clasie, die meteen een basisplek kreeg. Daar zit ook één van de grootste pijnpunten van Amrabat, die gisteren niet wilde reageren op de kwestie. Direct na het WK in Rusland, waar Amrabat in actie kwam tegen Iran, vroegen de speler en zijn management of een nieuw jaar op de Rotterdamse bank wel zinvol zou zijn. Ook Amrabat had immers gelezen dat Clasie zou terugkeren in de Kuip. De clubleiding van Feyenoord ontkende dat tegenover hem stellig, maar toch kwam de verloren zoon terug en ook nog eens als reserve-aanvoerder.



Amrabat en Boëtius (l) zijn op weg naar de uitgang.

Kapitaalvernietiging

,,Als je het niet naar je zin hebt bij een club wil je weg. Ik heb het zelf ook gehad'', zegt Van Bronckhorst, die ook aangaf Jean-Paul Boëtius (24) niet meer te willen gebruiken. De spelers hebben nog een kleine twee weken om te vertrekken. Kapitaalvernietiging lijkt onafwendbaar. Amrabat (4 miljoen euro) en Boëtius (1,5) zijn het betaalde transferbedrag al lang niet meer waard. Zeker niet als ze nu met een flinke duw en met tijdsdruk verkocht moeten worden door Van Geel.



Had Feyenoord dat niet kunnen inschatten vóór de zomer? En Amrabat kunnen verkopen toen hij op het WK actief was? ,,Hij vindt het moeilijk om op de bank te zitten'' zegt Van Bronckhorst. ,,Dat was vorig seizoen zo omdat El Ahmadi en Vilhena belangrijk waren. En dat is nu nog steeds zo. Als het gevoel er niet is, is het volgens mij onmogelijk om te presteren. Als rechtsback? Dat was uit nood.''



Verandert de situatie nog als Vilhena (23), die ook staat te trappelen om te worden verkocht, straks inderdaad naar de Bundesliga verhuist? Zou Amrabat het dan nog zien zitten in Rotterdam? ,,Dat moet je Sofyan vragen, niet aan mij.''



Amrabat en Boëtius spelen ook niet meer in het tweede elftal.