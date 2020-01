Dit flopelftal kostte Ajax bijna 55 miljoen euro

De bankrekening van Ajax is de laatste jaren flink gespekt. Knap gedaan, maar ook in Amsterdam zitten ze we wel eens naast. Het flopelftal van de laatste tien jaar kostte de club 54,3 miljoen euro.

Benjamin van Leer (700.000 euro)

Ajax haalde doelman Benjamin van Leer in 2017 met grote verwachtingen naar Amsterdam. De sluitpost zou gaan fungeren als tweede doelman en kon zich op de achtergrond ontwikkelen tot eerste keus. Na een jaar degradeerde hij al tot derde doelman ten faveure van Kostas Lamprou. Ook tijdens zijn huurperiode bij degradant NAC kon hij niet overtuigen. Bij Ajax is Van Leer nu zelfs vijfde keus.

Luis Manuel Orejuela (3,65 miljoen euro)

De Colombiaanse rechtsback Orejuela speelde slechts één keer voor Ajax in de eredivisie. Zelfs in wedstrijden voor Jong Ajax kon hij zijn hoge transferbedrag niet terugbetalen. Orejuela werd na één jaar al verhuurd aan het Braziliaanse Cruzeiro en werd deze zomer verkocht aan die club. Ajax leed twee miljoen euro verlies.

Lisandro Magallán (9 miljoen euro)

Zijn eerste wedstrijd voor Ajax in de eredivisie zal hij niet snel meer vergeten. Op 27 januari kreeg hij te maken met Feyenoorder Robin van Persie, die alle zwaktes van Magallán blootlegde. De Argentijn kwam voor negen miljoen naar Amsterdam, maar maakte het nooit waar. Momenteel speelt hij op huurbasis bij het Spaanse Alavés, waar hij ook bankzitter is. In Argentinië fronsten voetballiefhebbers hun wenkbrauwen toen Ajax de centrumverdediger contracteerde.

Mike van der Hoorn (3,8 miljoen euro)

In 2013 twijfelde Ajax tussen twee talentvolle verdedigers. De keuze viel op Van der Hoorn, hij werd beter bevonden dan Virgil van Dijk. In drie seizoenen bij Ajax werd hij nooit onbetwiste basisspeler. Met bijna anderhalf miljoen euro verlies liet Ajax de verdediger naar Swansea City vertrekken. Van der Hoorn is momenteel een vaste waarde bij de club uit de Championship, terwijl Van Dijk uitgroeide tot de beste verdediger ter wereld.

Volledig scherm Mike van der Hoorn na een doelpunt. Arek Milik en Davy Klaassen juichen mee. © Pim Ras Fotografie

Heiko Westermann (transfervrij)

Een tip van oud-Ajacied Rafael van der Vaart leidde Ajax in 2016 naar Heiko Westermann. De Duitse verdediger speelde één seizoen voor de Amsterdammers, waarin hij vaker de schlemiel was dan de held. Westermann kwam transfervrij binnen, maar kostte de club naar verluidt wel 800.000 euro aan salaris. Hij kwam acht keer in actie voor Ajax, waaronder tweemaal in de succesvolle Europa League-campagne. Daarin bereikte Ajax de finale. Na een jaar liet Ajax hem alweer vertrekken, naar Austria Wien. Een jaar later hing hij zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen.

Lerin Duarte (3 miljoen euro)

Ajax legde Duarte in 2013 voor vier seizoenen vast. De verwachtingen van de talentvolle Rotterdammer waren hoog, maar de middenvelder kon nooit imponeren. In drie jaar tijd speelde hij slechts achttien wedstrijden, voornamelijk als invaller. Na diverse uitleenbeurten vertrok hij in 2016 transfervrij terug naar Heracles. Momenteel speelt de 29-jarige Duarte voor het Griekse Aris Thessaloniki.

Razvan Marin (12,5 miljoen euro)

Uiteraard kan de Roemeen zich nog herpakken, maar in zijn eerste halfjaar wist Marin nog geen potten te breken. De aankoop van afgelopen zomer kreeg pas vijf basisplaatsen in de eredivisie en kon daarin zijn hoge transferbedrag nog niet terugbetalen. Na de winterstop kreeg hij de kans op een basisplaats, maar hij verloor de concurrentiestrijd van de zeventienjarige Ryan Gravenberch. Marin hoopte op een verhuurperiode, maar zal in Amsterdam moeten blijven door de blessure van Hakim Ziyech.

Zakaria Labyad (6 miljoen euro)

Erik ten Hag nam bij zijn overstap van FC Utrecht naar Ajax één speler mee: Zakaria Labyad. Hij gunde hem een nieuwe kans in de top na zijn periode bij PSV. De Marokkaanse middenvelder belandde echter zelfs op de tribune bij Ajax. In de eredivisie kwam hij vorig jaar door blessures en het volle programma van Ajax nog wel eens aan de bak, maar het bleef beperkt. Dit seizoen kreeg hij door de blessure van David Neres even een basisplaats, maar Labyad raakte ernstig geblesseerd.

Volledig scherm Zakaria Labyad achtervolgd door Lennart Czyborra. © BSR Agency

Hassane Bandé (8,5 miljoen euro)

Ajax betaalde in december 2017 8,5 miljoen euro voor Bandé. De buitenspeler uit Burkina Faso brak in de voorbereiding van het nieuwe seizoen zijn been en maakte pas bijna twee jaar later, in oktober 2019, zijn eerste minuten voor Jong Ajax. Bij KV Mechelen scoorde hij in 27 wedstrijden twaalf keer, maar soortgelijke cijfers heeft hij nog niet bij Ajax kunnen overleggen. Ajax heeft Bandé tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Zwitserse FC Thun.

Mateo Cassierra (5,5 miljoen euro)

In de zoektocht naar een talentvolle spits belandde Ajax in 2016 bij de Colombiaanse club Deportivo Cali. Bij Jong Ajax scoorde Cassierra vervolgens achttien keer in één seizoen, maar in de hoofdmacht wist hij nooit te overtuigen. Ook tijdens zijn verhuurperiodes aan FC Groningen en het Argentijnse Racing Club viel hij door de mand. Ajax verkocht de Colombiaan deze zomer voor 2,5 miljoen aan Belenenses, de nummer zestien van Portugal.

Richairo Zivkovic (2,15 miljoen euro)

Met veel bombarie werd Zivkovic in 2014 overgenomen van FC Groningen. De spits gold als een van de grootste talenten van de Nederlandse velden en hij leek voorbestemd voor de spitspositie van Ajax. Hij stelde echter zwaar teleur. Ook met verhuurperiodes aan Willem II en FC Utrecht kon hij zijn carrière in Amsterdam niet redden. Voor iets meer dan één miljoen euro werd hij verkocht aan Oostende. De 23-jarige spits speelt momenteel op het tweede niveau van China, bij Changchun Yatai.