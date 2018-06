Dit is de balans van Oranje tegen de Europese top

Italië

Winst: 10x Gelijk: 15x Verlies: 15x Totaal interlands: 40x Winstpercentage: 25 procent Oranje won tien keer van de aartsrivaal, maar de laatste keer dat Duitsland werd verslagen is alweer een tijdje geleden. Op 20 november 2002 zorgden Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy en Jimmy Floyd Hasselbaink voor een 1-3 oefenzege in Gelsenkirchen.

Winst: 6x Gelijk: 9x Verlies: 6x Totaal: 21 Winstpercentage: 28,57 procent Nederland en Engeland houden elkaar aardig in evenwicht. Maar na zeven interlands waarin Oranje ongeslagen bleef, volgde dit jaar weer eens een nederlaag. Engeland was bij het debuut van Ronald Koeman als bondscoach op 23 maart een maatje te groot: 0-1.

Winst: 10x G elijk: 4x Verlies: 12x Totaal interlands: 26 Winstpercentage: 38,46 procent Ook van Frankrijk wonnen we tien jaar geleden voor het laatst. Net als tegen Italië gebeurde dat op het EK van 2008: 4-1. De laatste vier duels kreeg Oranje geen poot aan de grond tegen de Haantjes. De meest recente oorwassing staat ons nog vers in het geheugen. Op 31 augustus 2017 lieten de Fransen in de WK-kwalificatie weinig heel van Nederland.

Van alles Europese toplanden ligt Spanje ons het beste. Nederland won vier van de laatste vijf interlands. Jammer alleen dat die ene nederlaag in dat rijtje de WK-finale van 2010 was. Oranje nam op het WK van 2014 wraak: 5-1 en won een jaar later door goals van Stefan de Vrij en Davy Klaassen ook nog een oefenduel in de Arena met 2-0.