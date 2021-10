Dit is de complete loting van de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker

PSV neemt het in Eindhoven op tegen Fortuna Sittard, terwijl AZ thuis speelt tegen Heracles Almelo. Ajax neemt het thuis op tegen de amateurs van Barendrecht, die uitkomen in de derde divisie. Barendrecht was in de eerste ronde ADO’20 uit Heemskerk met 3-2 de baas. De beslissing viel in de verlenging.



Ajax, Feyenoord, PSV en AZ kwamen in de openingsronde niet in actie. Ajax won de beker vorig seizoen door in de finale Vitesse met 2-1 te verslaan. Vitesse neemt het in de eigen Gelredome op tegen Sparta.