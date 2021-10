Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van je favoriete club

De achtste speelronde in de eredivisie staat voor de deur. FC Groningen en FC Twente treffen elkaar vanavond al. Ajax, Feyenoord en PSV komen zondag pas in actie. Wat zijn de te verwachten opstellingen en welke spelers ontbreken dit weekend? Een overzicht.

FC Twente - FC Groningen (vrijdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Luca Everink is voor de tweede keer op rij de vervanger van Giovanni Troupée. Everink komt uit de eigen opleiding en tekende vorige week een 1-jarig contract bij FC Twente. Trainer Ron Jans kan niet over het volgende kwartet beschikken: Jody Lukoki, Kik Pierie Vaclav Cerny, Giovanni Troupée, Julio Pleguezuelo.

Bijzonderheden FC Groningen: Na zes duels zonder zege en een zeventiende plaats op de ranglijst staat de druk er flink op bij FC Groningen. In een poging het tij te doen keren kan trainer Danny Buijs weer beschikken over Daniël van Kaam; hij keert terug van een schorsing. Verder ontbreken Mike te Wierik (schorsing), Laros Duarte en Radinio Balker wegens blessures.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen bij FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente tegen FC Groningen. © AD

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden RKC: RKC en Go Ahead Eagles staan voor het eerst weer in een officieel duel tegenover elkaar sinds de bizarre promotiewedstrijd in 2019 in Deventer. De Waalwijkers wonnen dat spectaculaire duel op de valreep met 5-4, wat terugkeer in de eredivisie betekende. Alexander Büttner en Richard van der Venne lijken voldoende hersteld te zijn van hun blessures. Afwezig: David Min (knie), Joel Pereira (rug).

Bijzonderheden Go Ahead: Go Ahead Eagles moet tegen RKC Waalwijk een noodverband aanleggen. De Duitse verdediger Gerrit Nauber ontbreekt vanwege een knieblessure, die hem een aantal weken aan de kant houdt. Jay Idzes wordt zijn vervanger centraal achterin. De oorspronkelijke middenvelder moet zich dit seizoen richten op een defensieve rol op het tweede plan. Naast Nauber ontbreken ook de geblesseerden Martijn Berden (bovenbeen), Jacob Mulenga (bovenbeen), Turan Tuzlacik (enkel) en Frank Ross (kruisband) .

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC tegen Go Ahead. © AD

Heracles Almelo - Willem II (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Heracles: Mo Amissi ontbreekt in de selectie van Heracles, de buitenspeler heeft een schouderblessure, maar is op de weg terug. Dat geldt ook voor aanvaller Kasper Lunding, die met een knieblessure kampte, maar langzaam weer aan kan sluiten. Trainer Frank Wormuth is niet van plan zijn ploeg te wijzigen voor het thuisduel tegen Willem II. Goed nieuws kwam er deze week voor Luca de La Torre: de middenvelder is opgeroepen voor de nationale ploeg van Amerika.

Bijzonderheden Willem II: Het is nog de vraag wie er rechtsback staat, want achter de namen van Leeroy Owusu en Godfried Roemeratoe staan nog vraagtekens. Mogelijk speelt Vincent Schippers dus op die plek. Freek Heerkens ontbreekt sowieso: hij is er een paar weken uit met een knieblessure. ook keeper Robbin Ruiter is geblesseerd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II tegen Heracles. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles tegen Willem II. © AD

PEC Zwolle - SC Heerenveen (zaterdag 20.00 uur)

Bijzonderheden PEC: Na ruim vier weken wachten is PEC-aanwinst Luka Adzic zaterdag tegen SC Heerenveen dan eindelijk speelgerechtigd. Omdat de Servische aanvaller, op Deadline Day overgenomen van Anderlecht, nog wedstrijdritme mist, begint hij echter op de bank. Pelle Clement, Sai van Wermeskerken en Mees de Wit ontbreken in de wedstrijdselectie.

Bijzonderheden SC Heerenveen: Door de blessure van eerste doelman Erwin Mulder krijgt Xavier Mous de kans onder de lat bij de Friezen. Mous stond vorig seizoen nog onder contract bij tegenstander PEC Zwolle. Verder moet Siem de Jong het duel met de hekkensluiter vanwege een blessure overslaan. Hij viel vorige week tegen FC Twente al in de eerste helft uit. Ook Pawel Bochniewicz en Filip Stevanovic zijn er niet bij.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen tegen PEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC tegen Heerenveen. © AD

Fortuna Sittard - NEC (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden Fortuna: Mickael Tirpan is nog een vraagteken bij Fortuna Sittard, in aanloop naar het duel met NEC. De rechtsback is herstellende van fysieke klachten. Hetzelfde geldt voor Zian Flemming, van wie vermoedelijk vandaag pas uitsluitsel komt. Het heeft er alle schijn van dat Deroy Duarte tegen de Nijmegenaren zal starten in de basis. Lisandro Semedo ontbreekt wegens een enkelblessure.

Bijzonderheden NEC: NEC hoopt na de kater tegen Feyenoord, waartegen in de slotfase een 2-3-voorsprong werd weggeven op de eerste zege in vier wedstrijden. De Nijmegenaren moeten het stellen zonder Dirk Proper, maar kunnen wel weer beschikken over Mikkel Duelund. Pedro Ruiz zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Rens van Eijden en Mathias de Wolf ontbreken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC tegen Fortuna. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna tegen NEC. © AD

Ajax - FC Utrecht (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Ajax: Ajax moet het tegen Utrecht nog altijd stellen zonder Maarten Stekelenburg. De routinier ondervindt sinds de vorige interlandperiode hinder van een liesblessure. Met vervanger Remko Pasveer hield Ajax in de laatste vijf eredivisieduels het doel schoon. De laatste keer dat dat in zes opeenvolgende competitiewedstrijden lukt, was in maart 2010. Verder ontbreken ook Sean Klaiber (knie) en Andre Onana (schorsing).

Bijzonderheden FC Utrecht: Maarten Paes is het seizoen goed begonnen als eerste keeper van FC Utrecht. In december 2020 liep hij in de Johan Cruijff Arena een hersenschudding op na een duw van Antony en raakte hij zijn basisplaats na zijn revalidatie kwijt aan Eric Oelschlägel. Dit seizoen is Paes weer de eerste keuze van trainer René Hake én één van de sterkhouders. Simon Gustafson (enkel), Tommy St. Jago (knie), Chris Mamengi (knie) zijn afwezig.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Utrecht bij Ajax. © aD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax tegen FC Utrecht. © AD

SC Cambuur - AZ (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Cambuur: Jamie Jacobs mist de wedstrijd tegen de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Een andere voormalige AZ-er keert juist weer terug in de basis. Erik Schouten is hersteld van zijn blessure. Ook Mees Hoedemakers en Michael Breij hebben een verleden bij AZ. Net als de reservespelers Maxim Gullit en Nick Doodeman.

Bijzonderheden AZ: AZ-trainer Pascal Jansen kan na afgelopen donderdag in de Conference League nu ook in de eredivisie beschikken over Jordy Clasie. Hij was geschorst. Na de 5-0 zege op Go Ahead en de 1-0 winst op Jablonec vindt Jansen het nog te vroeg om te spreken van een ommekeer. ‘Dat moet later blijken’, zo zei hij gistermiddag. Afwezig: Ernest Poku (onbekend).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ op bezoek bij Cambuur. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Cambuur tegen AZ. © AD

Vitesse - Feyenoord (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Riechedly Bazoer is een vraagteken voor het duel van Vitesse met Feyenoord. De vormgever heeft een schouderblessure overgehouden aan de Europese kraker tegen Stade Rennais. Afwezig: Oussama Tannane (disciplinair geschorst) en Daan Reiziger (pols).

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot ziet pas zaterdag wie er na de zware ontmoeting met Slavia Praag klaar staan om dit keer in Arnhem te vlammen. Kökçü was tegen de Tsjechen zelf na rust niet fris meer, maar de middenvelder verwacht te kunnen spelen tegen Vitesse. De Noor Fredrik Aursnes staat klaar indien dat toch niet het geval mocht zijn. Mark Diemers (knie) en Reiss Nelson (niet wedstrijdfit) ontbreken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Vitesse tegen Feyenoord. © AD

PSV - Sparta (zondag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Sparta: Sparta kan tegen PSV geen beroep doen op twee linksbacks. Mica Pinto en Aaron Meijers zijn allebei geschorst. Dit betekent dat Luxemburger Laurens Jans, gewoonlijk rechtsback, op die positie speelt in Eindhoven. Tom Beugelsdijk is evenmin van de partij namens de Rotterdamse club. De verdediger is nog altijd herstellende van een bovenbeenblessure.

Bijzonderheden PSV: PSV mist tegen Sparta nog altijd Noni Madueke en Davy Pröpper, maar is wel schadevrij uit het duel met Sturm Graz gekomen. De ploeg kan nu een paar uurtjes langer uitrusten omdat het duel met Sparta pas zondagavond wordt gespeeld.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van PSV tegen Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta tegen PSV. © AD

Bekijk hieronder onze video's over de eredivisie.