Dit is het sterrenelftal van... Theo Lucius

In deze sportloze periode vragen wij dagelijks een oud-voetballer om zijn favoriete team samen te stellen met ex-ploeggenoten. We sluiten deze serie van 15 afleveringen vandaag af met Theo Lucius, die onder meer voor PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal (3 interlands) speelde.

Heurelho Gomes

,,Ik heb echt geweldige jaren met hem beleefd bij PSV. Hij heerste in zijn eigen zestien, daardoor konden we op hem bouwen. Als verdediger was het fijn om zo'n speler achter je te hebben. Uiteindelijk heeft hij een mooie carrière gehad, maar ik had gehoopt dat er meer in had gezeten. Ik vond destijds dat hij de potentie had om voor een absolute topclub te spelen.’’

André Ooijer

,,Ik vond Ooijer sowieso onderschat. Verdedigend was hij ijzersterk en hij kon goed opbouwen. Bovendien was hij een jongen die nooit zeurt en er altijd staat. Een echte teamplayer, wat een topgozer. Het was fijn om met hem bij PSV te spelen.’’

Volledig scherm Duel tussen Feyenoorder Jon Dahl Tomasson (L) en Andre Ooijer. © gratis

Alex

,,Hij was een van de dragende krachten tijdens het succesjaar bij PSV in 2005. Destijds haalden we de halve finale van de Champions League en hij was zó belangrijk. Hoe hij zich in korte tijd heeft ontwikkeld, vind ik heel knap. Ze noemden hem niet voor niets ‘de tank’. Met hem achterin kwam er gewoon niks doorheen, zeker met die andere Braziliaan (Gomes, red.), nog op doel.’’

Wilfred Bouma

,,Ook al zo'n geweldige gast. Je kon hem op zoveel plekken neerzetten. Hij heeft in de spits gestaan, linksbuiten, linkshalf, linksback en links in het centrum. Een fantastische speler en een echte winnaar. Hij ging voorop in de strijd, mooi was dat.’’

Phillip Cocu

,,Hij liet het voetbal zo gemakkelijk lijken, dat is echt een kwaliteit. Het lijkt simpel wat hij doet, maar het is zo fantastisch goed. Hij was de ideale verbindingsspeler bij PSV. Phillip zocht altijd de oplossing naar voren en leed nauwelijks balverlies. Hij is de beste met wie ik ooit heb gespeeld, denk ik. Ik heb zo ontzettend veel van hem geleerd.’’

Mark van Bommel

,,Ik heb zes jaar lang met Mark bij PSV gespeeld. Een geboren aanvoerder en een harde werker. Hij was veeleisend tegenover zijn medespelers. Dat is belangrijk in een elftal. Het is irritant om tegen hem te spelen, maar een genot om met hem in een ploeg te zitten. Mark bracht agressiviteit in de wedstrijden en zette zijn ploeggenoten altijd op scherp.’’

Volledig scherm PSV'er Mark van Bommel (R) in duel voor de bal met Tom Caluwe van Willem II. © ANP

Luc Nilis

Nilis is mijn nummer 10. Wat een fantastische speler was dat. Hij maakte ontzettend veel belangrijke met zijn unieke traptechniek. Daarnaast had hij altijd oog voor een ander. Het aantal assists dat hij heeft gegeven is niet normaal hoog. Een echte legende voor PSV. De fans in Eindhoven zullen hem niet zo snel vergeten, denk ik.’’

Georginio Wijnaldum

Ik heb met Wijnaldum bij Feyenoord gespeeld. Dat was in de beginjaren van zijn carrière. Toen al kon je zien dat hij exceptionele kwaliteiten had. Hij was destijds een van de weinige spelers die de druk wél aankon. Daar heb ik van genoten. Ik heb hem in die jaren wel geadviseerd om te bedenken wat het beste was voor zijn loopbaan. De transfer naar PSV is uiteindelijk top geweest, want sindsdien is hij uitgegroeid tot een topspeler.’’

Arjen Robben

,,Arjen kwam al op vrij jonge leeftijd naar PSV, waar we een aantal jaar hebben samengespeeld. Hij kreeg in die jaren vaak op zijn kloten omdat hij alles zelf deed. Een egoïstje, noemden ze hem soms. Als je ziet hoe hij zich heeft ontwikkeld als persoon en voetballer, is dat echt fantastisch. Ik ben blij dat ik met zo'n grote speler heb mogen spelen.’’

Volledig scherm Robben in dienst voor PSV. © ANP

Ruud van Nistelrooy

,,Ruud en ik zijn samen opgegroeid. Vanaf de jeugd bij FC Den Bosch tot PSV hebben we met elkaar gespeeld. We zijn toen een jaartje gescheiden geweest omdat hij naar Heerenveen ging. Toen hij bij PSV kwam, was dat heel mooi. Ruud was een echte winnaar en een killer voor het doel. Ik vond het geweldig om te zien hoe hij zijn niveau weer oppakte na zijn knieblessure. Zo gedreven maak je ze maar zelden mee.’’

Jefferson Farfán

,,Een fantastische jongen. Zijn traptechniek was onbeschrijflijk, zijn snelheid niet normaal. Eigenlijk was hij heel compleet. Hij had alles in zich. Voor ons bij PSV was hij mega belangrijk. Echt een heel waardevolle speler, heerlijk om in je team te hebben.’’