Dit is waarom Feyenoord gisteravond niet kon worden gered door de VAR

Jovanovic notoire penaltygeverFeyenoord kreeg gisteravond tegen het Oostenrijkse Wolfsberger AC een aantal dubieuze strafschoppen om de oren. Scheidsrechter Srdan Jovanovic was na afloop van de 1-4 nederlaag de gebeten hond in Rotterdam, maar waarom kon hij niet worden gecorrigeerd door een videoscheids?

Justin Bijlow was de wanhoop nabij, kort nadat Jovanovic voor de derde keer van de avond naar de strafschopstip had gewezen. Over twee van die beslissingen viel zeer te twisten, zoals bij de situatie waarbij de doelman betrokken was. Bijlow stormde uit zijn goal om de bal weg te boksen, maar raakte ook een Wolfsberger-speler en hoorde tot zijn grote ontsteltenis een bestraffend fluitsignaal. ,,Het was gewoon een duel’’, sprak de verbouwereerde jeugdinternational na afloop.

Volledig scherm Ridgeciano Haps gelooft zijn ogen niet na een beslissing van Jovanovic. © BSR Agency Dat had een videoscheidsrechter na het terugkijken van de beelden hoogstwaarschijnlijk ook gezien. Maar in de Europa League is in tegenstelling tot de meeste nationale competities (zie kader) en de Champions League géén VAR actief als vangnet voor arbitrale dwalingen. En dat terwijl het aanvankelijk wel het plan was om de videoarbiter dit seizoen te introduceren in het tweede clubtoernooi van Europa.

Dat bleek uiteindelijk niet waar te maken. Volgens de UEFA lag dat aan de onduidelijkheden waar het rondrazende coronavirus voor zorgde. ,,De VAR brengt veel operationele capaciteiten met zich mee. Gezien het feit dat er mogelijk extra personeel nodig is om de dienst uit te voeren als gevolg van de protocollen die nu moeten worden nageleefd, is besloten om de introductie van de VAR in de Europa League uit te stellen’’, liet de Europese bond in een officieel statement weten.

De VAR maakt daarom pas zijn debuut in de knock-outfase van de Europa League, maar het is zeer de vraag of Feyenoord dan nog Europees actief is. Na de remise van vorige week tegen Dinamo Zagreb kwam de nederlaag in eigen huis tegen Wolfsberger hard aan. De Rotterdammers bezetten namelijk de laatste plaats in groep K.

Dat had het na een magere vertoning vooral aan zichzelf te wijten, maar ook Jovanovic deelde in de Rotterdamse malaise. Strafschoppen toekennen is de Serviër, die in allerijl werd ingevlogen omdat arbiter Mykola Balakin positief testte op corona, niet vreemd. Dit seizoen gaf hij in veertien gefloten wedstrijden al evenveel strafschoppen. Ter vergelijking: in de eredivisie werd dit seizoen in 53 duels pas 23 keer naar de strafschopstip gewezen. Scheidsrechterlijke missers kunnen op Nederlandse bodem echter worden geëlimineerd door de videoscheids...

Gemiddeld aantal strafschoppen per wedstrijd

Eredivisie: 0,43

Premier League: 0,43

Bundesliga: 0,425

Srdan Jovanovic: 1,00





VAR vrijwel overal actief Jarenlang heerste er scepsis over de introductie van een videosysteem voor arbitrale fouten, maar inmiddels is de VAR bijna niet meer weg te denken uit de Europese stadions. Zo worden verkeerde beslissingen in de Champions League sinds februari 2019 gecorrigeerd, terwijl interventies in Nederland sinds het seizoen 2018/2019 interventies mogelijk zijn. Een jaar later ging ook de Engelse Premier League overstag, als een van de laatste voorvechters van het conventionele voetbal. Wereldwijd blijft echter kritiek bestaan op de invloed van de extra scheidsrechter. ,,De VAR is één grote aanfluiting’’, brieste Vitesse-doelman Remko Pasveer eerder deze maand nog.