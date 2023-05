Dit staat er nog op het spel tijdens de slotronde van de eredivisie

Met nog één reguliere speelronde op het programma zijn in de eredivisie de meeste beslissingen al gevallen. Toch moeten meerdere clubs nog vol aan de bak voor hun Europese ticket. Wat staat er nog wél op het spel in de slotronde?

De twee directe degradanten (FC Groningen en Cambuur), de ploeg die de nacompetitie om degradatie in moet (FC Emmen), drie ploegen die de play-offs hebben bereikt (FC Twente, Sparta en FC Utrecht) en natuurlijk kampioen Feyenoord. In de eredivisie ligt het meeste met nog één speelweekend te gaan al vast. Dat neemt niet weg dat er voor sommige plekken nog keihard moet worden gestreden en mogelijk een zinderende ontknoping wacht.

Neem de strijd om plek 2 en 3 en eigenlijk ook plek 4, tussen PSV, Ajax en AZ. In theorie kan die zondag makkelijk beslist zijn. Wint PSV bij AZ of pakt het in Alkmaar minimaal een punt, dan eindigen de Eindhovenaren als nummer 2 in de eredivisie. Dat is aan het einde van de rit goed voor een plek in de voorronde van de Champions League volgend seizoen.

Maar echt interessant wordt het als PSV verliest in Alkmaar. Dan hebben de Eindhovenaren het binnenhalen van de tweede plek (goed voor de derde voorronde van de Champions League) niet meer in eigen hand en kan Ajax bij een overwinning bij FC Twente de tweede plek in de eredivisie grijpen. Maar winnen de Amsterdammers ondanks de nederlaag van PSV niet, dan eindigt de ploeg van John Heitinga als derde, wat een ticket voor de play-offs van de Europa League oplevert.

Tenminste, als Ajax gelijkspeelt bij FC Twente en AZ van PSV wint is dat zo. Maar wint AZ van PSV en verliest Ajax, dan stijgen de Alkmaarders op de slotdag nog van plek 4 naar 3 en duwen zij Ajax de (derde voorronde van de) Conference League in. In dat geval wordt PSV ondanks een nederlaag tweede in de eredivisie. Kortom: de belangen om de Europese tickets zijn groot op de laatste speeldag.

Stand

2. PSV 33 - 72 (+48)

3. Ajax 33 - 69 (+50)

4. AZ 33 - 67 (+34)

Strijd om plek 8

Ook nog spannend in de eredivisie is de strijd om plek 8, ofwel de plek die recht geeft op het laatste nacompetitieticket. sc Heerenveen heeft daarvoor de beste papieren. Winnen de Friezen van Go Ahead Eagles, dan eindigen zij op plek 8 en mogen ze in de play-offs samen met FC Utrecht, Sparta en FC Twente uit gaan maken wie zich plaatst voor de tweede voorronde van de Conference League.

Maar wint Go Ahead Eagles in het Abe Lenstra Stadion, dan komt die ploeg boven sc Heerenveen in de stand terecht en hebben de Deventernaren het play-offticket binnen. Tenminste, als RKC niet bij Cambuur wint. Want mocht sc Heerenveen verliezen en RKC winnen, dan plaatsen de Waalwijkers zich voor de play-offs. Zelfs bij een gelijkspel tussen sc Heerenveen en Go Ahead Eagles kan dat, al zal RKC dan wel met twee doelpunten verschil moeten winnen.

Stand

8. sc Heerenveen 33 - 43 (-8)

9. RKC 33 - 41 (-10)

10. Go Ahead Eagles 33 - 40 (-8)

Evenaring record voor Feyenoord?

Overigens is er voor Feyenoord ook nog iets om voor te spelen. De ploeg van de door Tottenham Hotspur begeerde Arne Slot staat met nog één duel te gaan op 82 punten en evenaart, mits het zondag van Vitesse wint, het clubrecord van 85 punten in één seizoen. Hetzelfde puntenaantal werd gehaald in de jaargang 1972-1973, toen de club 58 punten pakte. In die tijd leverde een zege twee punten op, omgerekend naar de puntentelling van nu zou Feyenoord op 85 zijn uitgekomen.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

