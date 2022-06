Dit staat er op het spel voor Oranje in de Nations League

Lang niet iedereen zit na een lang en zwaar seizoen nog te wachten op de start van weer een nieuw toernooi. Zo gaf Kevin De Bruyne voorafgaand aan het duel met Nederland aan dat hij niet erg staat te springen om nog meer wedstrijden te spelen. „Na zo’n zwaar seizoen zit het lichaam volledig in decompressie. Om dan nog eens vier duels in tien dagen te gaan spelen, dat is vragen om problemen.”

Zijn ploeggenoot Thibaut Courtois slaat het duel met Oranje zelfs over, omdat hij op vakantie gaat. Virgil van Dijk is vanavond nog wel van de partij, maar skipt eveneens de rest van de interlands. Zo lijkt er bij veel topspelers weinig motivatie voor de komende interlandperiode, maar er staat wel degelijk wat op het spel.

Sportieve beloning

In sportief opzicht is het voor het Nederlands elftal bijvoorbeeld belangrijk om niet te degraderen uit de hoogste divisie. Als het laatste wordt in groep 4 van League A, komt het in de volgende Nations League tegen op papier mindere tegenstanders in de B-divisie.

Tijdens de huidige editie van de Nations League is een ticket voor het EK 2024 te verdienen. De winnaars van de hoogste drie divisies verzekeren zich, als ze zich nog niet via de reguliere kwalificatie hebben geplaatst, van een plek op het EK. Eerste worden in de Nations League-poule is echter nog niet genoeg. Je moet namelijk eerst de finaleronde van de Nations League tegen andere groepswinnaars spelen en winnen om een EK-ticket te bemachtigen.

Daarnaast kan Nederland punten verdienen voor de FIFA wereldranglijst. Nederland staat momenteel op de tiende plek en moet België (2) ruim voor zich dulden. Een hogere plek op de wereldranglijst kan in sommige gevallen weer zorgen voor een gunstigere loting op grote toernooien en in kwalificaties.

Uiteraard vormen de topwedstrijden in de Nations League ook een mooi podium voor voetballers om zichzelf in de kijker te spelen.

Financiële opbrengst

Verder staat er ook financieel gezien wat op het spel voor de KNVB. Deelname aan het toernooi levert sowieso al 2,25 miljoen euro op en bij groepswinst verdubbelt dat bedrag. Als Oranje vervolgens ook nog eens de Final Four wint, dan krijgt de bond nog eens zes miljoen euro overgemaakt.

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: