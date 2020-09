‘Dit was hét moment om een statement te maken’

Nee, benadrukt Dean Gorré, bondscoach van Suriname. Hij heeft niets tegen de benoeming van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands Elftal. Integendeel. De oud-prof van onder meer Feyenoord en Ajax plaatst slechts kanttekeningen bij de wijze waarop die benoeming tot stand is gekomen. ,,De KNVB zegt een grotere diversiteit van trainers te willen in de top van het voetbal. Dit was hét moment voor de bond om te laten zien dat het ze menens is. Helaas is dat niet gebeurd. Alleen al door serieus met een donkere trainer in gesprek te gaan had de KNVB zo’n baanbrekend statement gemaakt. En dan hadden ze nóg voor De Boer kunnen kiezen.”