Dit zijn de droomloting en de horrorloting voor Oranje

De potindeling voor de loting van het EK 2020 is sinds gisteravond bekend. We zijn dan wel groepshoofd, maar het kan op zondag 2 december alsnog een pittige loting worden. We stelden alvast twee kwalificatiepoules voor Oranje samen: een horrorgroep en een droompoule.

Dé horrorloting:

Nederland

Duitsland

Servië

Roemenië

Macedonië

En dan de droomloting:

Nederland

IJsland

Israël

Litouwen

Gibraltar

Wát een verschil! Dat wordt nog een spannende loting.

Volledig scherm Timo Werner scoort voor Duitsland de 1-0 tegen Nederland. Daley Blind is geklopt. © Pim Ras Fotografie Het EK wordt gespeeld in 2020 in twaalf landen. Oranje is groepshoofd bij de kwalificatie, die status is afgedwongen door de goede prestaties in de Nations League. Maar laten we niet te vroeg juichen. Een horrorgroep is dus nog steeds mogelijk. De beste twee landen van elke poule kwalificeren zich rechtstreeks. Als winnaar van zijn Nations League-groep is Oranje wel al verzekerd van de play-offs, voor het geval de reguliere route geen ticket oplevert. Oranje zit bij de loting op twee december in Dublin (Ierland) dus in pot 1. We zitten sowieso in een poule van 5 landen. Geen 6 dus, omdat we de A-groep in de Nations League hebben gewonnen.

Wat zou een horrorloting zijn? Dat kunnen we bepalen op basis van de FIFA-ranking. Maar we maken wel een paar uitzonderingen. Vooral vanwege Duitsland.

Welke tegenstanders willen we? En welke niet?

Pot 2:

Hier wijken we meteen even af van de wereldranglijst. Denemarken staat tiende op de nieuwste ranking. En Zweden is de nummer 14. Toch zijn dit niet de landen die we per se willen ontlopen. Nee, we willen natuurlijk vooral niet tegen Duitsland. Ja, onze buren staan 16de op de ranking, één plaats onder ons. Maar toch, geen land in pot 1 zal tegen Duitsland willen loten. Wij dus ook niet. Dat is op voorhand de hamvraag bij de loting: wie moeten er tegen Duitsland?

Quote Op voorhand de hamvraag bij de loting: wie moeten er tegen Duitsland?

Volgens de FIFA-ranking is Rusland het laagst gekwalificeerde land in pot 2: 48ste. Toch hebben we een lichte voorkeur voor IJsland (37ste). Ja, we weten nog wel dat Oranje tweemaal van IJsland verloor in de kwalificatiereeks voor het EK 2016 (2-0 en 0-1). Maar we hebben het idee dat IJsland wel een beetje over zijn hoogtepunt heen is. In de Nations League pakte het land geen enkel punt in de groep met België en Zwitserland.

Pot 3:

Volledig scherm Servië heeft gescoord tegen Litouwen in het Nations League duel van gisteren (4-1 winst). © REUTERS In pot 3 zijn de verschillen op de FIFA-ranking enorm. Slowakije (27), Servië (29) en Ierland (33) staan het hoogst. Laten we die dan maar ontlopen. Als we zouden mogen kiezen, dan maar geen Servië. Dat land was in de Nations League het best in vorm van dit trio. Servië won zijn groep op C-niveau, terwijl Ierland en Slowakije beiden roemloos degradeerden uit de B-categorie. En bovendien, Servië-uit, dat klinkt nog best angstaanjagend.



Van alle landen in pot 3 staat Israël veruit het laagst op de ranking: 90ste. Als we niet het geluk hebben Israël te loten, dan is Finland vermoedelijk het meest aantrekkelijke alternatief (57ste).

Pot 4:

Ook in pot 4 zijn de verschillen tussen de landen extreem groot. Dus ook bij deze pot is een beetje geluk op 2 december van groot belang. Ga maar na: het kan dus Roemenië worden (24ste op de wereldranglijst), een land dat zeker niet kansloos is voor kwalificatie. Of wat we ook niet willen: Griekenland, 43ste en vrij onberekenbaar. Montenegro (44) is ook allang geen makkie meer. Maar goed, wij willen het liefst Roemenië ontlopen.



Op papier de zwakste broeder in pot 4 is Litouwen: 133ste. Doe die maar. En anders Estland (96), daar hebben we ook weinig van te vrezen.

Pot 5:

De makkelijkste tegenstander is deze pot lijkt zonder meer Gibraltar, de nummer 193 van de FIFA-ranking (van de 211 landen). De zwaarste opponent is in theorie Macedonïe (68). Twee jaar geleden stond het land nog 162ste. In de WK-kwalificatie speelde Macedonië vorig jaar nog 1-1 bij Italië. Ook Kosovo zou geen fijne loting zijn. Weliswaar slechts de nummer 131 van de wereld, maar wel in opkomst. De Kosovaren speelden pas vier jaar terug hun eerste interland.