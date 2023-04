Dit zijn de scenario’s voor Ajax en PSV bij verdeling Europese tickets

Met video Feyenoord wacht heet avondje in Rome: ‘Fysiek zijn we veel sterker dan toen’

Arne Slot lachte veel tijdens zijn persconferentie in aanloop naar de kwartfinale tegen AS Roma. Net als zijn spelers tijdens de training in Stadio Olimpico. Het zal er vanavond (21.00 uur) spoken als in een Romeinse arena, maar Feyenoord wapende zich al eerder tegen dergelijke vijandigheid.