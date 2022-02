Dit zijn de tegenstanders van AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse in de achtste finales Conference League

Met FC Kopenhagen treft ook PSV een lijstaanvoerder. FC Kopenhagen staat momenteel eerste in de Deense competitie. De Denen, waar onder anderen Kevin Diks en Nicolai Jørgensen spelen, werden voor de winter eerste in hun Conference League-groep met PAOK Saloniki, Slovan Bratislava en Lincoln Red Imps. ,,Ik ken de club, want ik heb er met een vorige werkgever eerder tegen gespeeld”, reageert trainer Roger Schmidt. ,,We weten dat ook deze tegenstander uit een sterke competitie komt. We weten ook dat we met twee goede dagen kunnen winnen. Het moet kunnen. En verder neem ik de loting zoals die is.”

Prachtig affiche

Voor Vitesse gaat het prachtige Europese seizoen op net zo'n prachtige wijze verder. Na duels met Stade Rennais en Tottenham Hotspur (en NS Mura en Rapid Wien) wacht een volgend fraai affiche tegen het AS Roma van José Mourinho en Rick Karsdorp. AS Roma staat momenteel achtste in de Serie A. ,,Het is de mooiste, maar ook de zwaarste loting”, reageerde Vitesse-trainer Thomas Letsch op de website van de club. “Iedereen bij Vitesse vindt dit natuurlijk een prachtig affiche. Hiervoor spelen we Europees voetbal. Zij zijn de grote favoriet voor ons tweeluik en wellicht ook voor de eindzege. Maar we hebben er steeds in geloofd, ook tegen de zware tegenstanders die we tot nu toe hadden. Dat doen we nu ook. We geloven zelfs in meer.”