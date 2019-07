Dit zijn de tien duurste Ajax-spelers

NB: De Ligt moet er nog in en maakt de top-10 compleet!!!

Frenkie de Jong (75 mln)

Maar liefst 75 miljoen euro ontving Ajax van Barcelona voor Frenkie de Jong. Dat bedrag kan met bonussen nog oplopen tot 88 miljoen. Niet slecht voor een speler die de club zelf vier jaar eerder voor slechts één euro van Willem II overnam. Voor beide partijen was dat overigens een uitstekende deal. De Tilburgers bedongen namelijk een doorverkooppercentage van 15 procent en profiteren dus volop van Ajax’ recordtransfer.

Matthijs de Ligt (???)

Davinson Sánchez (42 mln)

Sportief en financieel werd Davinson Sánchez een daverend succes. De Colombiaan werd in 2016 voor vijf miljoen euro overgenomen van Atlético Nacional. In Amsterdam maakte hij zoveel indruk dat hij een jaar later voor 42 miljoen kon worden verkocht aan Tottenham Hotspur.

Arek Milik (32 mln)

Het duurde even voordat Arek Milik zijn draai vond bij Ajax, maar de spits bleek uiteindelijk een schot in de roos. Niet alleen omdat hij in zijn tweede seizoen (2016-2017) 21 competitiegoals maakte. Vooral ook omdat hij na dat jaar 32 miljoen euro opleverde. Napoli legde het zonder blikken of blozen neer voor de Pool, die door Ajax voor 2,8 miljoen van Bayer Leverkusen was gekocht.

Klaas-Jan Huntelaar (27 mln)

Ajax tastte diep in de buidel om Klaas-Jan Huntelaar in de winterstop van het seizoen 2015-2016 over te kunnen van Heerenveen. Negen miljoen euro betaalden Amsterdammers. Serieus geld voor een binnenlandse transfer. Ajax verdiende het dubbel en dwars terug, want in de zomer van 2008 legde Real Madrid 27 miljoen euro neer voor de spits.

Davy Klaassen (27 mln)

Voordat hij in 2018 de duurste Werder Bremen-aankoop (13,5 miljoen euro) aller tijden werd, leverde Klaassen nog twee keer zo veel geld op. Everton betaalde een jaar eerder 27 miljoen euro voor de middenvelder, die in de Premier League zijn draai niet kon vinden maar in de Bundesliga wel een succes is.

Wesley Sneijder (27 mln)

Ajax deed een jaar of tien geleden uitstekende zaken met Real Madrid. Een jaar voordat het Huntelaar aan de Koninklijke verkocht, ging Wesley Sneijder al naar Spanje. Ook voor de Oranje-middenvelder legde Real 27 miljoen euro neer.

Luis Suarez (26,5 mln)

Een gouden deal á la Huntelaar. Luis Suarez werd in de zomer van 2007 voor 7,5 miljoen overgenomen van FC Groningen. Die investering was de Uruguayaan meer dan waar, want behalve een pak goals leverde hij Ajax drieënhalf jaar later 26,5 miljoen euro op. Voor Liverpool, dat Suarez later voor meer dan 80 miljoen zou verkopen aan Barcelona, overigens een koopje.

Christian Chivu (18 mln)

Voordat De Ligt tekende bij Juventus stond Christian Chivu jarenlang te boek als de duurste Ajax-verdediger. De Roemeen kende in 1999 een moeizame start in Amsterdam, maar groeide uit tot een dragende kracht. Chivu, overgenomen voor 2,5 miljoen euro van Universitatia Craiova, bleek een zeer winstgevende deal. AS Roma betaalde in 2003 een slordige 18 miljoen euro voor hem.

Daley Blind (17,5 mln)