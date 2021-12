Dit zijn de topwedstrijden in de eredivisie na de winterstop

Feyenoord zonder Trauner en Sinisterra naar Heerenveen

Feyenoord sluit de eerste seizoenshelft af zonder Gernot Trauner en Luis Sinisterra. De twee vaste krachten uit het elftal van trainer Arne Slot zijn geblesseerd en ontbreken in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Slot hoopt dat zijn ploeg zich in Friesland herstelt van de nederlagen afgelopen week tegen FC Twente (2-1 na verlenging in de beker) en Ajax (0-2).

21 december