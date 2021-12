Dit zijn de uitslagen van de tweede ronde

NAC-trai­ner Edwin de Graaf geopereerd aan tumor: ‘Gelukkig goed te behandelen’

Een tumor in zijn lichaam was de oorzaak van de noodzakelijke medische ingreep die Edwin de Graaf een dag voor de wedstrijd NAC - Helmond Sport (27 november) in het ziekenhuis heeft ondergaan. Dat heeft de club maandagmiddag in samenspraak met de trainer naar buiten gebracht.

13 december