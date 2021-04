Doelpuntenmachine Cambuur hard op weg naar record

SC Cambuur ligt niet alleen op koers voor promotie, ook het doelpuntenrecord van de eerste divisie heeft de koploper van de Keuken Kampioen Divisie voor het grijpen. Cambuur is bezig aan het beste seizoen uit de clubhistorie. Vooral het aantal goals van de Leeuwarders is indrukwekkend.

Op dit moment staat het doelpuntenrecord in één seizoen op naam van RKC. De club uit Waalwijk maakte 104 goals in hun topseizoen 1987/1988. Dit is, sinds de eerste divisie in 1962 van twee afdelingen werd teruggebracht tot één competitie, het hoogste aantal ooit. Voor deze herstructurering maakte Heracles ooit nog meer doelpunten. De club uit Almelo scoorde tijdens het seizoen 1960/1961 115 keer in de eerste divisie B.

Met nog zes wedstrijden te gaan, staat Cambuur op 91 doelpunten. De ploeg van trainer Henk de Jong maakt dit seizoen gemiddeld 2,84 goals per wedstrijd. Kunnen ze dit tempo volhouden, dan gaat de club over de 104 doelpunten van RKC heen.

Cruciaal in het succes van de ploeg is Robert Mühren. De spits scoorde dit seizoen al 31 keer. Daarmee is hij nu al de meest productieve Cambuur-speler in één seizoen ooit. Nooit eerder maakte een speler van de Leeuwarders meer dan 30 goals in een jaar. In het recordseizoen van RKC was Ad van de Wiel de grote man. Hij scoorde 34 keer. Alleen Ton Cornelissen maakte ooit meer doelpunten in een jaar. Tijdens het seizoen1990/1991 scoorde de spits van NAC 35 keer.

Mühren is nog altijd kansrijk om dit record op zijn naam te schrijven. Met 31 goals in 32 wedstrijden loopt Mühren zo goed als één op één. De vijf doelpunten die hij nodig heeft om Cornelissen voorbij te gaan, liggen dus zeker binnen de mogelijkheden. Één keer werd er nog meer gescoord door een speler in de eerste divisie. Joop Schuman maakte er 44 namens Heracles tijdens het seizoen 1961/1962. Dit was echter voordat de eerste divisie in zijn huidige vorm van één enkele competitie bestond.

Strafschoppen

Een flink deel van zijn productie dankt Mühren aan een groot aantal benutte strafschoppen. Maar liefst negen keer schoot hij raak vanaf elf meter. Vorig seizoen schoot hij eveneens negen penalty's binnen. Cambuur krijgt de afgelopen jaren opvallend veel strafschoppen. Sinds het begin van seizoen 2019/2020 mocht Cambuur 21 keer aanleggen vanaf de stip. Dat zijn er zes meer dan nummer twee op de lijst, Jong Ajax. Ook maandag tegen Excelsior kreeg de club uit Leeuwarden weer twee penalty’s.

Volledig scherm Robert Mühren benutte dit seizoen al negen keer een strafschop. © Pro Shots / Niels Boersema

Het hoge aantal doelpunten leidt ook tot uitstekende resultaten. Cambuur heeft na 32 wedstrijden 76 punten (2,38 punten per duel). Nooit presteerde de club beter. Het oude record (omgerekend naar de huidige puntentelling) was 75 punten in het seizoen 1991-1992.

Het zal als gerechtigheid voelen in Leeuwarden. Vorig jaar beleefde de club ook al een recordjaar qua puntengemiddelde. Het coronavirus gooide echter roet in het eten. Omdat de competitie vroegtijdig werd stilgelegd kon Cambuur, in het zicht van de haven, geen promotie afdwingen.

Met nog een half dozijn wedstrijden voor de boeg, kan de titel Cambuur dit jaar bijna niet meer ontgaan. Het krijgt nog wel de naaste belagers De Graafschap en NAC op bezoek, maar die wedstrijden staan gepland voor de op twee na laatste en laatste speeldag. De kans is groot dat de ploeg van trainer Henk de Jong tegen die tijd het kampioenschap reeds binnen heeft en het seizoen al feestvierend uit kan spelen. Cambuur speelt vanavond eerst een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch.