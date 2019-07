Dolberg moet het nu laten zien: ‘Hij moet het zelf bewijzen’

Door Freek Jansen



Oude tijden herleefden in het Olympisch Stadion. Daar waar Ajax zo veel heroïsche en historische momenten meemaakte, keerde de club gisteravond voor even terug. De oefenwedstrijd tegen Panathinaikos, eindigend in een 1-2 nederlaag (doelpunt van Donny van de Beek), zorgde vooral bij het publiek voor nostalgische gedachten.



In dit onderkomen troffen beide ploegen elkaar op 3 april 1996 voor het laatst. In de halve finale van de Champions League waren de Grieken met 0-1 te sterk, maar door een klinkende 0-3 zege twee weken later in Athene plaatste Ajax zich alsnog voor de finale. Ruim 23 jaar geleden was het Olympisch Stadion met 43.000 toeschouwers uitverkocht. Gisteren ging het hetzelfde op, alleen dan met 7000 aanwezige liefhebbers. Een aantal dat door veiligheidsrestricties was bepaald, alle kaarten waren namelijk binnen no-time van de hand gedaan.