Dolle vreugde in Leeuwarden: Cambuur pakt tegen tiental Twente eerste punten

WK-kwalificatie Pedersen kan debuteren tegen Oranje, Feyenoor­der in Noorse selectie met Haaland en Ødegaard

24 augustus Marcus Holmgren Pedersen is door de Noorse bondscoach Stale Solbakken opgeroepen voor het nationale elftal van Noorwegen. De Noren spelen op 1 september de thuiswedstrijd tegen Oranje in het kwalificatietoernooi voor het WK 2022 in Qatar.