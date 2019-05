Donny van de Beek wil zich ook bij Oranje laten zien

Van de Beek moet verder. Net als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Daley Blind, zijn ploeggenoten van Ajax bij Oranje. ,,Ik moet die gemiste finale een plekje zien te geven", beseft hij. ,,En we hebben een mooi seizoen achter de rug, met het kampioenschap en de beker. Daar mogen we ook blij over zijn."

De benen voelen nog goed, zegt de 22-jarige middenvelder aan het einde van een lang seizoen met 57 wedstrijden voor zijn Amsterdamse club. Hij hoopt dat er met het Nederlands elftal nog twee duels in de Nations League bijkomen. Met zijn sterke spel in de Champions League komt hij anders binnen bij Oranje dan in het begin van het seizoen, toen hij bij Ajax op de bank was beland. ,,Ik ben de bondscoach nog steeds dankbaar dat hij me er ook toen heeft bijgehouden", zegt hij.

Quote Ik ga niet zeggen dat ik blijf of vertrek. Donny van de Beek

Je zou zeggen dat Van de Beek zich kandidaat heeft gesteld voor een basisplaats bij Oranje. Aan de andere kant is bondscoach Ronald Koeman erg tevreden over zijn middenveld van de laatste interlands met Georginio Wijnaldum. Frenkie de Jong en Marten de Roon. ,,Die jongens hebben het uitstekend gedaan", weet de blonde middenvelder uit Nijkerkerveen. ,,Ik zal het tijdens de trainingen moeten laten zien."

Bekijk hieronder een reportage over het vrouwenvoetbal met daarin ook een rol voor Donny van de Beek

Met zijn doelpunten in de uitwedstrijden tegen Juventus en Tottenham Hotspur heeft Van de Beek belangstelling gewekt bij buitenlands clubs. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil hem nog een seizoen in Amsterdam houden en praat met de zaakwaarnemer van de vijfvoudig international over een verbeterd contract. "Ik heb nog een contract tot 2022", weet hij. ,,Ik ga niet zeggen dat ik blijf of vertrek. Maar ik heb het bij Ajax nog hartstikke naar mijn zin."

Volledig scherm Donny van de Beek. © ANP

De Nations League, de nieuwe landencompetitie van de UEFA, heeft niet de statuur van een WK of EK. ,,Maar we zien het wel als een prijs", vertelt Van de Beek. "We hebben ons misschien wel verrassend voor de eindronde geplaatst", doelt hij op een zware poule met tegenstanders als Duitsland en Frankrijk. ,,Nu willen we ook winnen. Een prijs met Oranje zou bijzonder zijn."

De halve finale tegen Engeland wordt voor hem een weerzien met spelers van Tottenham Hotspur, de club die Ajax uit de finale van de Champions League hield. ,,Dat is dus een mooie gelegenheid voor revanche", lacht Van de Beek.