Donyell Malen klaar voor debuut in Jong Oranje: 'Wil de koning van het starten zijn'

Het Oranje-tricot is Malen niet vreemd, want de aanvaller kwam al voor diverse vertegenwoordigde jeugdeftallen uit. Met name in Oranje onder 19 is hij tot op heden succesvol met tien doelpunten in elf duels. Ook in Eindhoven, waar de PSV'er momenteel bijna elk duel wel aan speeltijd toekomt, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Nu lonkt zijn debuut in Jong Oranje. ,,Dat is wel anders natuurlijk. Vorig jaar nog Oranje onder 19, nu Jong Oranje. Dat is wel een stapje", zegt hij voor de camera van FOX Sports.