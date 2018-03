Dordt pakt periodetitel na zege op RKC

Makkelijk ging het zeker niet. Tegen RKC Waalwijk moest FC Dordrecht het spel maken. Dat leverde in de eerste helft een kans op voor Denis Mahmudov, die op de voet van doelman Etienne Vaessen schoot.



Mahmudov was ook de man die het Riwal Hoogwerkers Stadion in vuur en vlam zette in de tweede helft. De verlossende treffer kwam uit de specialiteit van het huis, het Dordtse omschakelmoment. Thomas Kok, net met geel bekeurd, gaf de splijtende pass en Denis Mahmudov schoot koel binnen in de korte hoek naast doelman Etienne Vaessen. In de resterende ruim twintig minuten bleek die smalle marge genoeg voor een groot voetbalfeest.



FC Dordrecht deed vier jaar geleden ook mee aan de nacompetitie. Toen promoveerden de Schapenkoppen naar de eredivisie door Sparta te verslaan.