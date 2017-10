Dost fit genoeg voor cruciale interlands, komst Strootman onzeker

Onduidelijk is of Kevin Strootman zich nog bij Oranje voegt. De middenvelder van AS Roma kwam zondag tijdens een uitwedstrijd tegen AC Milan hard in botsing met zijn ploeggenoot Federico Fazio en heeft daar een spierblessure aan overgehouden.

Advocaat weet nog niet of Strootman op tijd fit is voor het duel van zaterdag met Wit-Rusland. De kans bestaat dat hij dinsdag alleen tegen Zweden kan uitkomen of beide groepswedstrijden mist. Zonder de middenvelder van AS Roma bestaat de selectie van Oranje uit 24 fitte internationals. Tonny Vilhena lijkt zich te mogen opmaken voor een basisplaats als Strootman niet in actie kan komen.