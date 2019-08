Drenthe aan de slag in Werkendam: Kozakken Boys strikt international

Feyenoord, Real Madrid, Everton én nu: Kozakken Boys. Drenthe, die één interland voor Oranje speelde, speelde afgelopen seizoen voor Sparta Rotterdam. Daar werd bekend dat zijn aflopende contract niet werd verlengd en dus mocht hij op zoek naar een nieuwe club.



Kozakken Boys wordt de twaalfde club van Drenthe. Naast Feyenoord, Real Madrid en Everton speelde de 32-jarige Drenthe ook voor Hércules CF, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas SC en XerxesDZB. Bij laatstgenoemde club blies Drenthe zijn carrière nieuw leven in, waarna hij terugkeerde in het betaald voetbal bij Sparta. Met die club promoveerde Drenthe afgelopen seizoen via de play-offs naar de eredivisie.



Drenthe is de neef van Tyrone Conraad, die ook bij Kozakken Boys speelt. De Werkendammers stellen dat het balletje zodoende is gaan rollen. ,,Kozakken Boys is een bewuste keuze. Het is dicht bij huis en ik kan meer tijd doorbrengen met mijn familie", aldus Drenthe op het clubkanaal van Kozakken Boys.